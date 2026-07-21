TPHCM: Nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung lớp 10 từ ngày 22 đến ngày 29-7

Trưa 21-7, Sở GD-ĐT TPHCM thông báo chỉ tiêu và hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại TPHCM

Theo đó, đối tượng xét tuyển bổ sung lớp 10 công lập năm nay là học sinh đã tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại TPHCM, không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng/loại hình nào vào các trường THPT công lập, có tổng điểm 3 môn thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường THPT công lập muốn đăng ký xét tuyển bổ sung.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh bổ sung vào một trường THPT công lập, không được thay đổi nguyện vọng trường đã đăng ký sau khi nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Học sinh có nguyện vọng tuyển sinh bổ sung nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT muốn xét tuyển. Hồ sơ gồm phiếu báo điểm kết quả thi tuyển sinh lớp 10 có đóng dấu của trường THCS nơi học sinh đăng ký dự thi.

Trong quá trình xét tuyển, nếu số lượng học sinh đủ điều kiện trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu còn thiếu của các trường do có nhiều học sinh bằng điểm nhau ở mức điểm xét cuối cùng, Hội đồng tuyển sinh bổ sung sẽ xem xét, điều chỉnh giảm số lượng trúng tuyển, đảm bảo nguyên tắc tổng số học sinh trúng tuyển không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung được giao.

Ngoài việc xét tuyển bổ sung đối với lớp 10 thường, học sinh có thể tham gia xét tuyển bổ sung chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) và chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695).

Học sinh và phụ huynh xem danh sách các trường và chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung lớp 10 TẠI ĐÂY.

- Từ ngày 22-7-2026 đến 17 giờ ngày 29-7-2026: các trường THPT tổ chức nhận hồ sơ thí sinh đăng ký tuyển sinh bổ sung lớp 10. - Từ ngày 30-7-2026 đến chậm nhất 17 giờ ngày 31-7-2026: các trường THPT rà soát dữ liệu học sinh đã nộp hồ sơ, thực hiện xét và tính toán danh sách trúng tuyển trên hệ thống phần mềm quản lý thi do Sở GD-ĐT TPHCM cung cấp. - Ngày 1-8-2026: các trường THPT báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở GD-ĐT TPHCM. - Ngày 3-8-2026 đến chậm nhất 16 giờ ngày 7-8-2026: các trường THPT công bố danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung, tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung.

THU TÂM