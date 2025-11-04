Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát rủi ro, không đẩy gánh nặng xuống cơ sở

Chiều 4-11, phát biểu kết luận phiên thảo luận tại tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh hai vấn đề tâm đắc: “Tại sao luật đúng mà làm lại khó?” và “Phân cấp, phân quyền không được đẩy rủi ro xuống cho cơ sở”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên thảo luận tổ, chiều 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, nhiều ý kiến góp ý rất hay, sâu sắc, nhưng việc tổng hợp vào văn kiện cần tuân thủ nguyên tắc chặt chẽ, đảm bảo tính cô đọng, súc tích và giữ vững bố cục. Các ý kiến sẽ được tiếp thu ở mức cao nhất trong khuôn khổ cho phép.

Nêu lại ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm khi gợi ý thảo luận, đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ, đồng chí tâm đắc nhất với 2 ý rất quan trọng. Thứ nhất, "tại sao luật thì đúng mà làm khó vậy”? Thứ hai, liên quan đến phân cấp phân quyền, phải đảm bảo việc phân cấp, phân quyền (kèm theo phân bổ nguồn lực) không được đẩy rủi ro xuống cho cơ sở, trong khi cán bộ cơ sở không thể kiểm soát được.

“Xuống phường thì thấy anh em lúng túng lắm”, đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu.

Tổng hợp các ý kiến phát biểu, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng hệ thống pháp luật cần được hoàn thiện theo hướng rõ ràng, minh bạch, đồng bộ và linh hoạt hơn, không chỉ giữa các luật với nhau mà còn giữa luật và các văn bản dưới luật. Đồng thời, pháp luật cũng phải trở thành động lực phát triển, tạo cảm hứng và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. “Làm sao để đọc luật, người ta hào hứng, người ta muốn làm”, đồng chí nhấn mạnh.

Trước đó, góp ý vào chỉ tiêu phát triển, ĐB Nguyễn Quang Huân (TPHCM) đề nghị làm rõ mục tiêu giảm phát thải 8% - 9% trong dự thảo là theo năm hay so với kịch bản phát triển thông thường? Ông cho rằng, nếu là theo kịch bản thông thường thì mức này là quá thấp so với Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu giảm 15% - 35%.

ĐB Nguyễn Thị Yến (TPHCM) phát biểu chiều 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Thống nhất cơ bản với 27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được nêu trong dự thảo, song ĐB Nguyễn Thị Yến đề nghị rà soát chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người vì Việt Nam hiện đã được xếp vào nhóm nước thu nhập trung bình cao, trong khi văn kiện vẫn nêu là “phấn đấu trở thành nước có thu nhập trung bình cao”. Về chỉ tiêu đô thị hóa, ĐB cho rằng cần làm rõ cách tính sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, bởi tỷ lệ này có thể giảm so với trước.

Về chỉ tiêu đô thị hóa, hiện nay dự thảo nêu là 45%, nhưng cần làm rõ con số này được tính theo 34 tỉnh, thành mới sau khi sáp nhập hay theo số liệu cũ. Thực tế, sau khi sáp nhập, tỷ lệ đô thị hóa lại giảm so với trước, cần rà soát và tính toán lại chỉ tiêu đô thị hóa để đảm bảo tính khả thi.

ĐB Phan Văn Mãi (TPHCM) phát biểu chiều 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, ĐB Phan Văn Mãi nêu nhận định khái quát, trong dự thảo hiện nay, nhiều nội dung vẫn còn chia nhỏ theo từng chuyên ngành, trong khi có những vấn đề cần được nhìn nhận một cách tổng hợp, liên ngành.

Chia sẻ nhận định của ĐB Nguyễn Quang Huân, ĐB Phan Văn Mãi cho rằng: “Nếu đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045 thì phải có một kịch bản tổng thể. Nếu đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì cần một đề án toàn diện. Và nếu mục tiêu là thoát bẫy thu nhập trung bình thì các giải pháp cần sâu rộng và đồng bộ hơn nữa”, ĐB nhấn mạnh, đồng thời đề xuất cần xác định rõ các “cực tăng trưởng” và vùng kinh tế trọng điểm trong lộ trình 5, 10 hoặc 20 năm tới.

“Chương trình hành động hiện nay chưa thật sự xứng tầm với Báo cáo chính trị. Chưa thể hiện đầy đủ các tư tưởng, tầm nhìn lớn đã nêu”, ĐB Phan Văn Mãi thẳng thắn góp ý.

ANH PHƯƠNG