30 năm Samsung đồng hành, kiến tạo cùng Việt Nam

Ba thập niên qua, từ những bước đi đầu tiên trong sản xuất đến vị thế tiên phong trong công nghệ, Samsung luôn đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình kiến tạo cuộc sống thông minh và tương lai bền vững.

Hôm nay 10-11, Samsung Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, đánh dấu hành trình ba thập niên gắn bó, phát triển và đồng hành cùng đất nước trên con đường đổi mới sáng tạo, hướng tới cuộc sống thông minh và tương lai bền vững.

Từ dấu mốc đầu tiên năm 1995 với nhà máy sản xuất TV tại Việt Nam, Samsung đã không ngừng mở rộng quy mô và khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ. Đến nay, tập đoàn đã vận hành 6 nhà máy sản xuất hiện đại cùng văn phòng phụ trách hoạt động bán hàng và marketing trên toàn quốc, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Ba thập niên qua, Samsung không chỉ là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đạt 23,2 tỷ USD tính đến hết năm 2024, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của hàng triệu gia đình Việt trên hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ thiết bị di động Galaxy kết nối mọi khoảnh khắc, TV tích hợp Vision AI mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao, đến bộ sưu tập gia dụng Bespoke AI giúp cá nhân hóa không gian sống - Samsung không ngừng đổi mới để mang lại các giải pháp công nghệ thông minh, tiên tiến và bền vững.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ: “Nhờ có sự hỗ trợ của Chính phủ và người dân Việt Nam mà Samsung đã có thể đồng hành cùng Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Chúng tôi chân thành cảm ơn người tiêu dùng Việt Nam đã luôn tin tưởng và ủng hộ. Samsung cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, mang đến những công nghệ tiên tiến và cùng Việt Nam kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn”.

Việt Nam không chỉ là trung tâm sản xuất toàn cầu của Samsung - nơi đã xuất xưởng hơn 2,35 tỷ sản phẩm thông minh thuộc hệ sinh thái Galaxy - mà còn là “cửa ngõ” để mở rộng các sản phẩm và giải pháp tích hợp AI sang những thị trường tương đồng trong khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương.

Hiện nay, Việt Nam đã trở thành một trong những cứ điểm chiến lược quan trọng nhất của Samsung trên toàn cầu, với năng lực vượt trội cả về sản xuất lẫn R&D, nơi các kỹ sư Việt Nam đang trực tiếp dẫn dắt nhiều dự án trọng điểm.

Năm 2022, Samsung khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội, minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài và chiến lược phát triển nhân tài công nghệ ngay tại Việt Nam.

Năng lực công nghệ ngày càng phát triển, nguồn nhân lực giàu tiềm năng cùng khát vọng dẫn đầu chuyển đổi số là nền tảng giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực.

Samsung nhìn thấy cơ hội để củng cố cam kết đồng hành cùng đất nước thông qua việc đầu tư vào sản xuất, đổi mới sáng tạo và phát triển chuyên môn tại địa phương, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước để chuyển giao công nghệ, phát triển nhân tài và đồng sáng tạo các giải pháp phù hợp cho những thị trường mới nổi. Với định hướng này, Việt Nam không chỉ là nơi sản xuất sản phẩm, mà đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm toàn cầu về đổi mới sáng tạo và nhân lực công nghệ trong kỷ nguyên AI.

Với tầm nhìn “Together for Tomorrow! Enabling People” (Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người), Samsung tập trung triển khai nhiều hoạt động bồi dưỡng thế hệ trẻ tương lai như Samsung Solve for Tomorrow và Samsung Innovation Campus, khuyến khích thế hệ trẻ Việt Nam phát triển kỹ năng STEM, tư duy sáng tạo và tinh thần tiên phong trong kỷ nguyên số.

Là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Samsung cũng tiên phong hành động có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Tại Việt Nam, công ty cam kết đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững với các mục tiêu trung hòa carbon, mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Song song đó, Samsung tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, hợp tác với Chính phủ và các đối tác địa phương để thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, Samsung sẽ triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân người tiêu dùng và đối tác đã gắn bó trong suốt hành trình này, bao gồm các sự kiện kỷ niệm, chương trình cộng đồng và ưu đãi đặc biệt cho các dòng sản phẩm: Ưu đãi lên đến 3,5 triệu đồng khi mua điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, tai nghe Galaxy, trả góp lãi suất 0% và nhiều ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi mua kèm. Ưu đãi lên đến 26 triệu đồng khi mua TV Samsung, tặng loa thanh S700D hoặc loa tranh LS60D, bảo hành 3 năm, trả góp 0% cùng gói ứng dụng giải trí từ đối tác. Giảm giá đến 33% khi mua sản phẩm gia dụng, nhập mã GIADUNGMC giảm thêm 10%, thanh toán trả trước giảm thêm 5%, trả góp 0% cùng 20 năm bảo hành động cơ Digital Inverter trên máy giặt và tủ lạnh. Ưu đãi 50% cho màng lọc khi mua máy lọc không khí Samsung, giảm thêm 20% khi nhập mã LSTHANG11. Ưu đãi giảm đến 40% cho màn hình chơi game Odyssey, khi nhập mã ODYSSEY2025-VN. Giảm đến 10% cho Ổ cứng SSD khi nhập mã MEM_SONIC25….

KIM THANH