Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn, một số ngành cao hơn năm ngoái

Chiều 22-8, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn; một số trường, ngành lấy điểm chuẩn cao hơn năm ngoái.

Chiều 22-8, Trường Đại học Y Dược Thái Bình công bố điểm trúng tuyển từ 17 đến 24,6; trong đó, ngành Y khoa cao nhất, các ngành còn lại chưa tới 20 điểm, thấp hơn so với năm ngoái.

Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT. So với năm ngoái, ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn ngành Y khoa thấp hơn 1,57 điểm. Ngành Dược học giảm mạnh nhất, từ 24 xuống 19,5 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, từ 22,14 đến 28,19 điểm. Trường chỉ một đầu điểm chuẩn duy nhất cho mỗi ngành. So với điểm trúng tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, nhiều ngành tăng. Ngành Công nghệ thông tin vẫn cao nhất, tăng 0,39 điểm.

Tuyển bổ sung ngay khi công bố điểm chuẩn

Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố ngành Nhật Bản học lấy điểm chuẩn cao nhất: 22, kế đến là Công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn: 21.

Các ngành còn lại từ 20 đến 20,75 điểm. Đáng chú ý, trường công bố tuyển bổ sung ngay khi công bố điểm chuẩn: thí sinh chưa đỗ vào trường có thể cân nhắc đăng ký tuyển sinh bổ sung, dự kiến từ ngày 22-8 để kịp nhập học cùng đợt chính thức vào ngày 26-8.

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường này là 20-21, ngành Nhật Bản học lấy cao nhất, tiếp theo là Khoa học và Kỹ thuật máy tính với 20,75 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại ở ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cao nhất với 27,8/30, nhiều ngành lấy trên 27 điểm như Marketing số, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Trung.

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại

Ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) lấy thấp nhất theo điểm thi tốt nghiệp với 22,5 điểm. Các ngành khác phổ biến mức 25-26, tương đương năm ngoái…

Trường Đại học Y tế công cộng công bố điểm chuẩn từ 18,3 đến 23,5. Điểm trúng tuyển theo thang 30 (không nhân hệ số), đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Ngành Công tác xã hội dẫn đầu với 23,5 điểm, tăng 2 điểm so với năm trước. Ngành Khoa học dữ liệu lấy thấp nhất - 19 điểm, song cũng tăng 2,9 điểm.

Điểm chuẩn của phần lớn các ngành năm nay tăng 1,7-3 điểm, trong đó, ngành Y tế công cộng tăng mạnh nhất. Riêng hai ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng giảm lần lượt 1,85 và 2,7 điểm.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy. Các đại học thường có kế hoạch nhập học với những yêu cầu khác nhau, thí sinh cần lưu ý để hoàn tất mọi thủ tục. Từ 1-9 đến tháng 12-2025, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh được xét tuyển bổ sung khi không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.

PHAN THẢO