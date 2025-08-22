Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có điểm chuẩn cao nhất

Theo đó, ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 20.5 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 23 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ. Bên cạnh đó, với phương thức xét tuyển kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM và Hà Nội, cũng ghi nhận ở mức từ 600-650 điểm và 75-85 điểm ở cả 2 ngành học này.

Ngành Dược học và Y học cổ truyền ghi nhận mức điểm chuẩn là 19 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 21 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ THPT. Phương thức xét tuyển kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM và Hà Nội cũng ghi nhận mức điểm lần lượt là 570 điểm và 70 điểm. Để xét tuyển vào 4 ngành học này, thí sinh cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên.

Các ngành còn lại thuộc khối Sức khỏe là Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng cũng có các mức điểm chuẩn là: 17 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và 19 điểm cho phương thức học bạ, 550 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM và 70 điểm đối với bài thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội. Tuy nhiên, thí sinh cũng cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên.

Riêng 2 ngành Luật và Luật kinh tế ghi nhận mức điểm chuẩn là 17 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ. Đối với chương trình chuẩn quốc tế, ngành Luật kinh tế có mức điểm là 17 điểm và 18 điểm lần lượt cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.

Các ngành còn lại của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có mức điểm chuẩn là 15 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ, 550 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM và 70 điểm đối với bài thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội.

Niềm vui của các tân sinh viên khi nhận được giấy trúng tuyển

Theo quy định, ngay khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 30-8-2025, sau thời điểm này, thí sinh không xác nhận nhập học sẽ coi như từ chối nhập học. Đối với các ngành học chưa đủ chỉ tiêu sẽ được nhà trường thông báo xét tuyển bổ sung theo thời gian quy định.

Ngay sau khi có kết quả trúng tuyển, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ chào đón phụ huynh và thí sinh đến nhập học trực tiếp từ ngày 23-8 tại cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TPHCM và 331A - 331B Đỗ Mười, phường An Phú Đông, TPHCM.

ThS Bùi Quang Trung, Trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết thêm, đối với 2.000 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nhập học trước ngày 15-9, Nhà trường tặng học bổng 17 triệu đồng gồm 12 triệu đồng trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 1 và voucher học tiếng Anh trị giá 5 triệu đồng. Đối với các thí sinh trúng tuyển từ nguyện vọng 2, Nhà trường tặng học bổng 12 triệu đồng gồm 7 triệu đồng trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 1 và voucher học tiếng Anh trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn dành nhiều suất học bổng đầu vào cho tân sinh viên với giá trị lên đến 30% - 50% - 100% học phí toàn khóa.

ThS Bùi Quang Trung lưu ý: Thí sinh cần xác nhận nhập học ở nguyện vọng 1, đặc biệt là các ngành học có chỉ tiêu hạn chế như khối ngành Sức khỏe. Tránh trường hợp chờ đợi kết quả xét tuyển của các nguyện vọng khác mà làm lỡ mất cơ hội trúng tuyển vào ngành mà mình yêu thích.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tân sinh viên và gia đình đến làm thủ tục nhập học, nhà trường đã chuẩn bị chu đáo từ khâu lên kế hoạch, phổ biến quy trình nhập học trên các phương tiện thông tin, các bảng hướng dẫn, sơ đồ, công khai các khoản thu… đồng thời bố trí Đoàn viên, sinh viên hỗ trợ. Tại đây, tân sinh viên sẽ chụp ảnh thẻ, mua đồng phục, hướng dẫn di chuyển đến các cơ sở đào tạo, tư vấn nơi ở và các vấn đề khác.

NGA NGUYỄN