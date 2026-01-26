49 đảng viên phường Tân Sơn Nhì và Tây Thạnh nhận Huy hiệu Đảng

49 đảng viên phường Tân Sơn Nhì và Tây Thạnh vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2. Đây là niềm tự hào lớn lao của mỗi cá nhân, gia đình và địa phương.

Sáng 26-1, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026); trao Huy hiệu đảng đợt 3-2.

Đến dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Thị Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Dịp này, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì có 31 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà và đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trần Phú trân trọng chúc mừng các đảng viên cao tuổi Đảng; đồng thời bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục là tấm gương sáng, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đảng viên Võ Văn Lập (Chi bộ khu phố 28) bồi hồi nhớ lại ngày vinh dự được tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc. “Tôi xin hứa với Đảng cũng như tự hứa với bản thân, dù ở trong hoàn cảnh nào, vẫn mãi mãi giữ vững niềm tin vào Đảng; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng Đảng bộ, chi bộ xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”, đồng chí Võ Văn Lập nói.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trần Phú trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì cũng trao quà tết cho 42 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao quà tết đến đảng viên có hoàn cảnh khó khăn

* Cùng ngày, Đảng ủy phường Tây Thạnh (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026); trao Huy hiệu đảng đợt 3-2. Đến dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đảng bộ phường Tây Thạnh có 18 đảng viên được trao tặng Huy Hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Tây Thạnh Đào Minh Chánh và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Thạnh Huỳnh Thị Mỹ Nhân trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh Nghiêm Văn Út trao bằng khen đến các đảng viên

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Tây Thạnh Đào Minh Chánh đề nghị, hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên phường tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với chủ đề năm 2026 của TPHCM: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy – Khai thông thể chế – Đột phá hạ tầng – Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”.

CẨM TUYẾT