Phường Tây Thạnh và phường Phú Thọ Hòa trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Đảng bộ phường Tây Thạnh có 35 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 16 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; và 7 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Phát biểu chúc mừng, đồng chí Đào Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường Tây Thạnh, bày tỏ tin tưởng các đảng viên cao tuổi Đảng sẽ tiếp tục là tấm gương sáng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Tây Thạnh, cũng như TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Cũng trong sáng 29-8, Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa có 55 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 7 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 12 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 18 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.