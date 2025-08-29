Chính trị

Xây dựng Đảng

Phường Tây Thạnh và phường Phú Thọ Hòa trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

SGGPO

Sáng 28-8, Đảng ủy phường Tây Thạnh và phường Phú Thọ Hòa (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9. Tham dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên
Đảng bộ phường Tây Thạnh có 35 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 16 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; và 7 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

z6956570561629_942716d6470dc3d3eb3da1fca4f9817a.jpg
Đồng chí Đào Minh Chánh trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Đào Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường Tây Thạnh, bày tỏ tin tưởng các đảng viên cao tuổi Đảng sẽ tiếp tục là tấm gương sáng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Tây Thạnh, cũng như TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

z6956570558610_323408d9aed37e0241abed35a39c4fc7.jpg
Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh Nghiêm Văn Út trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Cũng trong sáng 29-8, Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa có 55 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 7 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 12 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 18 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

z6956019582085_e504087ef9e55bccb68475b70da6fe75.jpg
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết và đồng chí Phạm Hưng Quốc Bảo trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên
CẨM TUYẾT

