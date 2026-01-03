5 công trình kiến trúc nổi bật trong năm 2026

Năm 2026 được giới chuyên môn dự báo sẽ đánh dấu một giai đoạn bùng nổ của các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, trải dài từ châu Âu, Mỹ đến Trung Đông, châu Phi và châu Á. Theo CNN, dưới đây là 5 dự án nổi bật nhất được đánh giá cao về giá trị văn hóa, lịch sử và thiết kế.

Sagrada Familia - Barcelona, Tây Ban Nha

Vương cung thánh đường Sagrada Familia - Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: TICKETSAGRADA

Sau 144 năm thi công, Vương cung thánh đường Sagrada Familia, công trình dang dở lâu đời nhất thế giới, dự kiến hoàn thiện ngọn tháp Chúa Jesus cao 172m trong năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí.

Tác phẩm vĩ đại này là sự hòa quyện độc đáo giữa kiến trúc nhà thờ Gothic châu Âu thế kỷ 12-16 và kiến trúc Art Nouveau cũng từ châu Âu thế kỷ 19, nhưng đề cao đường cong mềm mại và cảm hứng từ tự nhiên. Dù phần trang trí và cầu thang lớn còn kéo dài sang thập niên 2030, việc hoàn tất ngọn tháp trung tâm mang ý nghĩa biểu tượng to lớn, khẳng định tầm vóc vượt thời gian của một kiệt tác kiến trúc tôn giáo.

520 Fifth Avenue - New York, Mỹ

Tòa tháp 520 Fifth Avenue - New York, Mỹ. Ảnh: REDDIT

Tòa tháp 520 Fifth Avenue tọa lạc gần tòa nhà Empire State, trên đại lộ Fifth Avenue, New York (Mỹ), cao hơn 300m, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của chủ nghĩa cổ điển Mỹ trong kiến trúc nhà chọc trời. Công trình lấy cảm hứng từ phong cách Beaux-Arts cổ điển từ Pháp và Art Deco hiện đại của Mỹ, nổi bật với các vòm đất nung và nhịp điệu mặt đứng gợi nhớ New York đầu thế kỷ 20.

Dự án cho thấy xu hướng rời xa mặt kính hiện đại lạnh lẽo, hướng đến những tòa tháp mang bản sắc lịch sử và chiều sâu đô thị, một bước chuyển đáng chú ý trong diện mạo kiến trúc ở khu Manhattan.

Guggenheim Abu Dhabi - Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất

Bảo tàng Guggenheim Abu Dhabi - Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: GUGGENHEIM

Được xem là di sản cuối cùng của kiến trúc sư Frank Gehry, Guggenheim Abu Dhabi là bảo tàng Guggenheim lớn nhất thế giới, với tổ hợp khối cong - gãy đầy ngẫu hứng nhưng lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Trung Đông.

Công trình được kỳ vọng tạo nên “hiệu ứng Bilbao” mới, biến đảo Saadiyat thành trung tâm nghệ thuật toàn cầu. “Hiệu ứng Bilbao” là thuật ngữ dùng để chỉ hiện tượng một công trình kiến trúc biểu tượng có thể làm thay đổi vận mệnh kinh tế - hình ảnh của cả một thành phố. Nếu kịp mở cửa trong năm 2026, đây sẽ là dấu mốc quan trọng không chỉ với Abu Dhabi mà còn với lịch sử kiến trúc đương đại.

Nhà hát lớn Thượng Hải, Trung Quốc

Nhà hát lớn Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: SNOHETTA

Do hãng kiến trúc Na Uy Snøhetta thiết kế, Nhà hát lớn Thượng Hải sở hữu hình khối trắng tinh giản bên sông Hoàng Phố, nổi bật với cầu thang xoắn ốc khổng lồ dẫn lên quảng trường mái mở cho công chúng.

Với 3 không gian biểu diễn, trong đó khán phòng chính 2.000 chỗ, công trình không chỉ phục vụ nghệ thuật hàn lâm phương Tây mà còn tôn vinh opera truyền thống Trung Hoa, khẳng định vị thế văn hóa toàn cầu của Thượng Hải.

Tour F - Abidjan, Bờ Biển Ngà

Tháp Tour F - Abidjan, Bờ Biển Ngà. Ảnh: ESTATAINTEL

Cao 421m, Tour F (Tháp F) sẽ trở thành tòa nhà cao nhất châu Phi, vượt qua Iconic Tower của Ai Cập. Được thiết kế với mặt kính gợi hình mặt nạ châu Phi cách điệu, công trình mang thông điệp về sự ổn định và khát vọng vươn lên của nền kinh tế Tây Phi. Không chỉ là một biểu tượng kiến trúc, Tour F còn đại diện cho tham vọng đưa Abidjan trở thành trung tâm tài chính - hạ tầng quan trọng trong hành lang kinh tế Abidjan-Lagos.

HUY QUỐC tổng hợp