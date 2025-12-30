Tổng thống Mỹ - Nga điện đàm sau hội nghị tại Mar-a-Lago

Theo Tân Hoa xã, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, ngày 29-12 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tiến trình của các cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine mới nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp trước đó. Ảnh: XINHUA

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại bang Florida (Mỹ). Tại cuộc điện đàm, phía Tổng thống Mỹ đã cung cấp một bản tóm tắt chi tiết, toàn diện về những kết quả chính của cuộc hội đàm với phái đoàn Ukraine diễn ra tại Mar-a-Lago.

Cũng theo ông Yuri Ushakov, ông Donald Trump cho biết đã đưa ra lời khuyên với Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc Ukraine không nên tìm cách trì hoãn, nên tập trung tối đa vào việc xây dựng các thỏa thuận hòa bình toàn diện và có tính ràng buộc pháp lý.

Phái đoàn Ukraine đến tham dự cuộc họp với Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago ngày 28-12. Ảnh: XINHUA

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng xác nhận trên mạng xã hội X rằng đây là một cuộc điện đàm tích cực. Bà tiết lộ thêm, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga đã có sự trao đổi từ trước khi ông Donald Trump gặp ông Volodymyr Zelensky vào ngày 28-12, cho thấy nỗ lực điều phối đa phương của Washington.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc chính quyền Kiev triển khai 91 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công dinh thự của Tổng thống Putin tại tỉnh Novgorod.

Phản ứng trước thông tin này, phía Nga cho biết tại cuộc điện đàm ngày 29-12, ông Donald Trump đã tỏ ra bị sốc và phản đối gay gắt, gọi đây là "hành động liều lĩnh". Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã dứt khoát bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng Kiev không liên quan đến vụ việc.

PHƯƠNG NAM