Động lực chính trong chuyển đổi công nghệ ở Trung Quốc

Quy mô ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc chính thức vượt mốc 1.000 tỷ NDT (142 tỷ USD), cho thấy vai trò ngày càng lớn của AI (trí tuệ nhân tạo) trong cấu trúc kinh tế và định hướng phát triển công nghiệp của nước này.

Thành tựu này được thúc đẩy từ sự cộng hưởng giữa chính sách đầu tư mạnh mẽ của chính phủ và nỗ lực đổi mới sáng tạo từ khối doanh nghiệp tư nhân. Không còn là một ngành hỗ trợ, AI đã trở thành động lực nòng cốt trong chiến lược chuyển đổi công nghệ toàn diện của nước này và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của Trung Quốc. Việc tiếp cận công nghệ AI mở rộng sẽ giúp người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ các thành tựu công nghệ.

Người dân tương tác robot AI tại Triển lãm tiêu dùng quốc tế Trung Quốc Ảnh: XINHUA

Kể từ đầu năm nay, việc ứng dụng các mô hình AI đa ngôn ngữ trong lĩnh vực sản xuất đã gia tăng đáng kể tại Trung Quốc, với tỷ lệ ứng dụng từ 19,9% năm ngoái lên 25,9%. Theo số liệu chính thức được công bố tại Hội nghị quốc gia về công nghiệp và công nghệ thông tin vừa diễn ra tại Bắc Kinh, trong 11 tháng năm nay, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao và công ty sản xuất thiết bị lớn tăng lần lượt 9,2% và 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Học viện Nghiên cứu Không gian mạng Trung Quốc cho biết, Trung Quốc hiện là quốc gia nắm giữ nhiều bằng sáng chế AI nhất thế giới, chiếm khoảng 60% tổng số toàn cầu. Trong năm 2025, các mô hình ngôn ngữ lớn đã có bước tiến đáng kể về năng lực hiểu ngôn ngữ và đa phương thức.

Trung Quốc đã phát triển hơn 600.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Số lượng doanh nghiệp công nghệ cao cũng đạt 504.000. Trung Quốc xây dựng 27 trung tâm thu thập dữ liệu để bảo đảm nguồn cung dữ liệu giá trị cao cho huấn luyện AI hiện thân. Bên cạnh đó là đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn và quy chuẩn liên quan đến AI.

Để đẩy mạnh tốc độ phát triển AI, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng và mở rộng các ngành công nghiệp mới nổi và tương lai, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển AI. Cùng với đó là nỗ lực phát triển những ngành công nghiệp trụ cột mới như mạch tích hợp, công nghệ hiển thị mới, vật liệu mới, hàng không vũ trụ, kinh tế vùng thấp, y sinh học, đồng thời mở rộng các kịch bản ứng dụng công nghệ có tiềm năng thương mại hóa cao.

Theo Tân Hoa xã, nhiều yếu tố đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp AI tại Trung Quốc, trong đó có việc triển khai các mô hình ứng dụng đa dạng và rộng khắp, cùng lợi thế vượt trội về quy mô thị trường và nhu cầu so với nhiều quốc gia khác.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030, AI trở thành ngành công nghiệp trị giá 100 tỷ USD và tạo ra hơn 1.000 tỷ USD giá trị gia tăng trong các ngành công nghiệp khác. Mục tiêu này bao gồm tận dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực truyền thống, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, sản xuất và nông nghiệp, cũng như cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp mới nổi, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cứng có ứng dụng vật lý, chẳng hạn như robot, xe tự hành và hệ thống không người lái.

PHƯƠNG NAM