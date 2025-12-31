Tổng thống Mỹ cảnh báo Hamas giải giáp hoặc "trả giá đắt"

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một buổi họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ngày 29-12. Ảnh: White House

Nội dung này được hai nhà lãnh đạo thảo luận trong cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ) ngày 30-12, trong đó cũng thống nhất các tiêu chí thực tế nhằm xác định mức độ giải giáp như phá hủy mạng lưới đường hầm quy mô lớn dưới Dải Gaza, vốn được coi là hệ thống chiến lược của Hamas phục vụ cả di chuyển, bảo vệ và tấn công. Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Hamas sẽ phải “trả giá đắt” nếu không thực hiện giải giáp trong thời gian quy định.

Israel coi việc giải giáp Hamas là tiêu chí cốt lõi để đạt được an ninh bền vững và giảm thiểu nguy cơ các cuộc tấn công từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Trước đó, các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy ngừng bắn và giải giáp vũ khí thường gặp khó do khác biệt quan điểm giữa các bên liên quan. Theo đó, Israel yêu cầu Hamas phải từ bỏ vũ khí hoàn toàn, trong khi phong trào này kiên định lập trường giữ vũ khí như “công cụ tự vệ” trước các mối đe dọa an ninh.

Việc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel thống nhất thời hạn 2 tháng là bước ngoại giao mới nhất trong khuôn khổ các sáng kiến do Mỹ thúc đẩy nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột, đồng thời tạo nền tảng cho các vòng đàm phán tiếp theo giữa các bên.

MINH CHÂU