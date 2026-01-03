Tổng thống Ukraine cải tổ nội các

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2-1 đã tiến hành cuộc cải tổ lớn trong bộ máy lãnh đạo, trong bối cảnh Kiev tìm cách củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Tân Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov. Ảnh: TASS

Theo báo chí Ukraine, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Kyrylo Budanov làm Chánh văn phòng Phủ Tổng thống, đồng thời đề xuất một chuyên gia về máy bay không người lái và số hóa giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Việc ông Budanov, một cựu binh được trao nhiều huân chương và có uy tín cao trong xã hội Ukraine, đảm nhiệm vị trí Chánh văn phòng đánh dấu sự thay đổi đáng kể, bởi đây vốn là chức vụ thường do các nhân vật dân sự, tập trung vào chính trị nội bộ, nắm giữ.

Ông Budanov, 39 tuổi, thay thế ông Andriy Yermak- cộng sự thân cận lâu năm của Tổng thống Zelenskiy, người đã từ chức hồi tháng 11 sau khi vướng vào một vụ bê bối tham nhũng gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine “cần tập trung hơn nữa vào an ninh, quân sự và ngoại giao”, đồng thời khẳng định kinh nghiệm chuyên sâu của ông Budanov sẽ giúp mang lại kết quả cụ thể.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cũng đề xuất bổ nhiệm Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số, làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Denys Shmyhal. Ông Fedorov được đánh giá cao nhờ vai trò thúc đẩy các chương trình máy bay không người lái và số hóa, được xem là then chốt đối với năng lực phòng thủ của Ukraine hiện nay. Đề cử này cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn.

Phân tích dữ liệu của Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở tại Mỹ) cho thấy quân đội Nga đã kiểm soát hơn 5.600 km² lãnh thổ Ukraine trong năm 2025, tương đương gần 1% diện tích cả nước. Con số này cao hơn tổng diện tích Nga giành được trong hai năm trước đó cộng lại.

