Máy tính lượng tử chạy bằng ion

Các nhà khoa học Nga vừa công bố chế tạo thành công máy tính lượng tử dựa trên ion đầu tiên, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.

Ảnh minh họa máy tính lượng tử ion . Ảnh: ITRussia
Điểm nổi bật của hệ thống này là việc sử dụng đơn vị lượng tử đa mức (qudit) thay cho qubit truyền thống. Theo thông báo của Trung tâm Lượng tử Nga (RQC), thay vì qubit chỉ có 2 mức năng lượng, hệ thống mới sử dụng các đơn vị lượng tử 7 mức, cho phép lưu trữ và xử lý nhiều thông tin hơn, đạt năng lực tính toán tương đương một bộ xử lý lượng tử 72 qubit.

Dự án được khởi động từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của ông Maxim Ostras, Giám đốc RQC. Sau 4 năm phát triển, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công một hệ thống lượng tử có quy mô lớn, sử dụng 26 ion canxi. Trong đó, mỗi ion hoạt động như một qudit 7 mức, có thể biểu diễn các giá trị từ 0 đến 6. Kết quả thử nghiệm cho thấy độ chính xác của thao tác đơn qudit đạt 99,92% và độ chính xác của thao tác đôi qudit đạt 96,5%. Đây được đánh giá là mức độ chính xác kỷ lục đối với các hệ thống máy tính lượng tử bẫy ion có quy mô tương đương hiện nay.

