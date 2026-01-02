Nga triển khai đồng ruble kỹ thuật số

Từ ngày 1-1, Nga bắt đầu triển khai rộng rãi việc chuyển tiền vào ngân sách và chuyển khoản đến các cơ quan liên bang bằng đồng ruble kỹ thuật số.

Kho bạc Nga sẽ chấp nhận thanh toán bằng đồng ruble kỹ thuật số từ ngày 1-1-2026. Ảnh: IntelliNews

Theo luật đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành, từ ngày 1-7, các giao dịch tương tự với ngân sách khu vực và địa phương, cũng như các giao dịch với các quỹ ngoài ngân sách và người nhận, sẽ được thực hiện. Đến ngày 1-9, các ngân hàng lớn nhất và các công ty là khách hàng với doanh thu trên 120 triệu ruble trong năm trước đó sẽ phải cung cấp phương thức thanh toán bằng đồng ruble kỹ thuật số cho tất cả mọi người.

Đồng ruble kỹ thuật số có hình thức một mã kỹ thuật số duy nhất được lưu trữ trong ví kỹ thuật số, trên một nền tảng đặc biệt do Ngân hàng Trung ương điều hành. Đây là loại tiền tệ có thể được sử dụng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ, chuyển hoặc tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, ruble kỹ thuật số không thể được sử dụng để mở tài khoản tiền gửi hoặc vay tiền. Lãi suất sẽ không được tính trên số dư ví ruble kỹ thuật số.

Trung Quốc, Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác đang phát triển hoặc thử nghiệm các hệ thống tiền kỹ thuật số tương tự. Theo giới quan sát, động thái này là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng tài chính rộng lớn hơn của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây đã hạn chế khả năng tiếp cận các hệ thống thanh toán quốc tế.



Ruble kỹ thuật số có những khác biệt cơ bản so với tiền điện tử.

Thứ nhất, chỉ Ngân hàng Trung ương mới có thể phát hành ruble kỹ thuật số, trong khi bất kỳ ai cũng có thể khai thác tiền điện tử.

Thứ hai, giá của tiền điện tử không được hỗ trợ bởi bất kỳ nguồn lực nào, mà chỉ phụ thuộc vào cung và cầu. Còn đồng ruble kỹ thuật số sẽ được hỗ trợ bởi vàng, dự trữ ngoại hối và các tài sản nhà nước khác.

HẠNH CHI