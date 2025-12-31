Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình trao lời chúc năm mới, thắt chặt Đối tác Chiến lược toàn diện

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

Theo RT, trong ngày cuối cùng của năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi lời chúc mừng năm mới 2026, ca ngợi mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Moscow và Bắc Kinh đã tăng cường hợp tác kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2-2022. Hai nước mô tả mối quan hệ của họ là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện “không giới hạn”. Kim ngạch thương mại song phương của cả hai nước đã tăng gần gấp đôi từ năm 2020 đến năm 2024, vượt quá 240 tỷ USD vào năm ngoái.

Tổng thống Vladimir Putin chúc Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc những điều tốt đẹp nhất, đồng thời cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Nga tiếp tục phát triển trong suốt năm 2025.

Ông Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng đáp lại tới ông Vladimir Putin và người dân Nga, cho biết quan hệ song phương đã có những tiến triển hơn nữa và lưu ý rằng hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau hai lần trong năm tại Bắc Kinh và Moscow. Ông nói thêm rằng, hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương, bao gồm cả Liên hợp quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng đã trao đổi thông điệp chúc mừng năm mới - truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết.

Trước đó vào tháng 12, ông Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cho phép công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Nga mà không cần thị thực, cho phép họ lưu trú tối đa 30 ngày. Động thái này phản ánh quyết định trước đó của Bắc Kinh về việc mở rộng quyền tiếp cận tương tự cho công dân Nga. Vào tháng 9, Trung Quốc đã áp dụng biện pháp này trên cơ sở thí điểm một năm để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại giữa hai nước.

Trong phiên hỏi đáp cuối năm thường niên tuần trước, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin mô tả mối quan hệ với Bắc Kinh là ổn định và tin cậy, đồng thời cho biết thêm rằng, Bộ Ngoại giao hai nước vẫn thường xuyên liên lạc và phối hợp các phương hướng giải quyết các vấn đề toàn cầu quan trọng.

Theo TTXVN