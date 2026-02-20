5 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026: Cấp cứu 57 trường hợp tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế

Sáng 20-2, Bộ Y tế thông tin về tình hình khám, chữa bệnh trong 5 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước.

Theo Bộ Y tế, trong ngày 19-2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn quốc đã thực hiện khám, cấp cứu hơn 59.700 lượt người bệnh; tích lũy trong 5 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ đã khám, cấp cứu 358.024 lượt người bệnh và phẫu thuật 14.140 ca.

Thống kê cũng cho thấy, trong ngày mùng 3 tết, có 337 trường hợp tử vong trên đường đến cơ sở khám, chữa bệnh và trường hợp tiên lượng tử vong xin về; tổng hợp 5 ngày nghỉ tết có 1.388 người bệnh tử vong.

Tiếp nhận bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa tại một bệnh viện

Về tình hình khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông, trong ngày mùng 3 tết, các bệnh viện đã tiếp nhận khám, cấp cứu cho 4.058 trường hợp; tổng hợp 5 ngày nghỉ tết là 18.255 người; số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 123 người.

Trong ngày mùng 3 tết, cả nước ghi nhận 32 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa (giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm trước). Đặc biệt, trong ngày mùng 3 tết có 19 trường hợp tới khám, cấp cứu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ tự chế; tổng hợp 5 ngày nghỉ tết là 57 trường hợp, trong đó có 3 ca tử vong.

Bệnh nhân được điều trị tại một bệnh viện trong kỳ nghỉ tết

Về an toàn thực phẩm, cả nước chưa ghi nhận số vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt nhưng các bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 432 người bị ngộ độc thức ăn và rối loạn tiêu hóa; đặc biệt ghi nhận 1 trường hợp tử vong vì ngộ độc thuốc trừ sâu do tự tử.

Cùng ngày, sau khi nhận được thông tin về vụ ngộ độc do ăn cá nóc ở tỉnh Quảng Ninh làm 2 người phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương tổ chức điều trị tích cực cho các bệnh nhân, bảo đảm không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe người bệnh; trong trường hợp cần thiết, kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

MINH KHANG