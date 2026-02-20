Nhiệt độ tại TPHCM phổ biến từ 31-35 độ C, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, thời tiết cả nước trong những ngày tới sẽ thuận lợi hơn. Miền Bắc ấm dần, mưa giảm. Vùng nắng nóng ở Nam bộ sẽ hạ 1-2 độ C nhưng còn oi nóng.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cho biết, không khí lạnh ở miền Bắc đang suy yếu và chưa có các lớp sóng lạnh bổ sung xuống. Từ ngày 20 đến 21-2 (mùng 4-5 tháng Giêng), Bắc bộ ít mưa hơn, vùng mây ẩm còn hoạt động ở miền núi. Trưa và chiều có thời điểm hửng nắng, nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C. Ngày 22 đến 23-2 (mùng 6-7 tháng Giêng), độ ẩm tăng, khả năng mưa trở lại, tập trung ở vùng núi và trung du Bắc bộ.

Từ ngày 20-2, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An cơ bản hết mưa. Những ngày tiếp theo, thời tiết cải thiện, thời gian có nắng tăng dần. Tuy nhiên, khoảng ngày 24 đến 26-2, mưa có khả năng quay trở lại từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Nam bộ đã qua đỉnh nóng nhưng vẫn còn oi bức, nhất là khu vực Đông Nam bộ.

Các hệ thống theo dõi khí hậu toàn cầu của châu Âu và Mỹ nhận định, những ngày tới, nhiệt độ tại TPHCM giảm thêm khoảng 1-2 độ C so với những ngày vừa qua. Mức nhiệt cao nhất tại TPHCM là 34-35 độ C, phổ biến 31-35 độ C; trời tiếp tục nắng nhiều vào ban ngày nhưng cường độ nắng giảm; chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ.

PHÚC HẬU