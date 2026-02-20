Lâm Đồng: Hàng loạt trụ đèn đường “tắt ngúm” vì bị cắt trộm dây diện

Hệ thống đèn đường tiền tỷ vừa thắp sáng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ở tỉnh Lâm Đồng đã bất ngờ “tắt ngúm” khi hàng loạt trụ bị cắt trộm dây điện.

Những ngày Tết Bính Ngọ 2026, người dân thôn Bình Lễ, xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng) không khỏi bức xúc khi tuyến đường chính nối ra quốc lộ 1 bất ngờ chìm vào bóng tối do nhiều trụ đèn bị kẻ gian cắt trộm dây điện.

Dây điện trong các trụ đèn bị trộm rút hết

Theo người dân địa phương, hệ thống đèn chiếu sáng dọc trục đường dài gần 1km được lắp đặt và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026 góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế va chạm giao thông tại các nút giao. Thế nhưng, chỉ ít ngày sau, nhiều trụ đèn bị cắt cáp, không thể hoạt động, khiến cả tuyến đường tối om về đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chân trụ đèn chiếu sáng bị tháo

Đại diện UBND xã Bắc Bình cho biết, hệ thống đèn chiếu sáng này do UBND huyện Bắc Bình (trước đây) đầu tư từ nguồn kiến thiết thị chính, gồm 62 trụ, tổng kinh phí khoảng 2,3 tỷ đồng, lắp đặt trên các tuyến đường liên thôn. Chính quyền địa phương đã nắm thông tin sự việc nhưng do trùng thời điểm nghỉ tết nên việc kiểm tra, khắc phục chưa thể triển khai ngay.

TIẾN THẮNG