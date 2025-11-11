50 công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa tại một công ty ở TPHCM

Sau bữa ăn trưa, 50 công nhân có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, ngứa ngáy và được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Ngày 11-11, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, đang phối hợp UBND phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) xác minh, làm rõ nguyên nhân hàng chục công nhân nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, ngày 10-11, 50 công nhân một công ty thuộc phường Đông Hưng Thuận có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, ban da đỏ, ngứa mặt… sau bữa ăn.

Những trường hợp này được chuyển đến các cơ sở y tế để khám và xử trí, gồm: Bệnh viện Khu vực Trung Mỹ Tây 27 người, Bệnh viện khu vực Tân Phú 7 người, Bệnh viện khu vực Tân Bình 10 người, Bệnh viện Đa Khoa Thành Công 6 người.

Đến 17 giờ ngày 10-11, ghi nhận 41 trường hợp xuất viện, còn 9 người tiếp tục theo dõi nội trú.

Xác minh bước đầu, UBND phường Đông Hưng Thuận ghi nhận, công ty nơi các công nhân này làm việc - có ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, tổ chức bếp ăn tại công ty. Trong buổi ăn trưa ngày 10-11, có 410 suất ăn cung cấp cho người lao động.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã xác minh, điều tra theo quy trình, lấy mẫu phân tích gửi kiểm nghiệm.

Chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp xuống thăm hỏi người bệnh, phối hợp Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế làm rõ nguyên nhân vụ việc.

