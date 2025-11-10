Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TPHCM: 235 người vào viện, 1 trường hợp thở máy

Tính đến sáng 10-11, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã tiếp nhận 235 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của tiệm "Bánh mì cóc cô Bích", hiện còn 96 ca đang điều trị nội trú.

Ngày 10-11, thông tin từ Sở Y tế TPHCM, hiện có 13 bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 235 trường hợp sau khi ăn bánh mì của tiệm "Bánh mì cóc cô Bích".

Phần lớn bệnh nhân đã ổn định và xuất viện, còn 96 ca đang điều trị nội trú. Trong đó, một bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp phải thở máy (do mắc bệnh nền) đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Cửa hàng bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TPHCM) ngưng hoạt động sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh chụp sáng 8-11

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 131 ca; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 26 ca; Bệnh viện Nhân dân Gia Định 52 ca; Bệnh viện Bình Dân 1 ca; Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình 1 ca; Bệnh viện quốc tế Becamex 9 ca; Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây 7 ca; Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn 1 ca; Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội 1 ca; Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM 2 ca; Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tiếp nhận 2 ca; Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận 1 ca; Bệnh viện Thống Nhất 1 ca.

Sở Y tế TPHCM bước đầu nhận định, triệu chứng và dữ liệu cận lâm sàng của bệnh nhân phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là salmonella. Kết quả cấy máu của 1 bệnh nhân cũng ghi nhận vi khuẩn này.

Như vậy, so với ngày đầu tiên ghi nhận 40 ca cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175, số lượng người nhập viện sau khi ăn bánh mì của "Bánh mì cóc cô Bích" đã tăng gấp 5 lần.

Sau thông báo ban đầu vào ngày 8-11, Sở ATTP TPHCM hiện chưa thông tin thêm về vụ việc này.

GIAO LINH