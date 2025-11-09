Y tế - Sức khỏe

Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì: Lại thêm nhiều người nhập viện

SGGPO

Theo thống kê của ngành y tế, hiện có khoảng 171 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đến các bệnh viện khám và điều trị. 

Cơ sở 1 của "Bánh mì cóc B." trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TPHCM) ngưng hoạt động sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh chụp sáng 8-11.
Cơ sở 1 của "Bánh mì cóc B." trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TPHCM) ngưng hoạt động sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh chụp sáng 8-11.

Tối 9-11, Sở Y tế TPHCM cho biết đã nhận báo cáo của 8 bệnh viện có tiếp nhận người bệnh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Đến thời điểm này, 171 trường hợp được ghi nhận, trong đó 65 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Đa số người bệnh ăn bánh mì tại cơ sở 1 của tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TPHCM), một số khác mua bánh ở cơ sở 2 trên đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung, TPHCM).

0246a58c-3818-42e3-b8f5-23f6a561a8f4.jpg
Cửa hàng bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TPHCM) ngưng hoạt động sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh chụp sáng 8-11.

Cụ thể: Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 100 ca, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 20 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 36 ca, Bệnh viện Bình Dân 1 ca, Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình 1 ca, Bệnh viện quốc tế Becamex 6 ca, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây 5 ca, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM 2 ca.

Phần lớn bệnh nhân đã được điều trị ổn định và xuất viện. Trong số các ca nội trú, ghi nhận một thai phụ 28 tuổi có dấu hiệu dọa sinh non, một trường hợp phải hồi sức tích cực.

Kết quả xác minh của UBND phường Hạnh Thông, TPHCM, cho thấy, cửa hàng bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn có giấy đăng ký kinh doanh do UBND quận Gò Vấp (cũ) cấp năm 2020, có giấy xác nhận kiến thức về ATTP được cấp năm 2017. Thời điểm kiểm tra, cửa hàng đã ngưng hoạt động, các loại thực phẩm (chả lụa, thịt nguội, pate, trứng, rau, ớt...) có hóa đơn chứng từ rõ ràng, có tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, có sổ ghi chép nhập xuất hàng hóa, dụng cụ chế biến, bảo quản đảm bảo vệ sinh; khu vực chế biến có mái che, có biện pháp che chắn côn trùng và động vật gây hại. Cơ sở 2 của tiệm bánh mì (đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung) cũng ngưng hoạt động.

Tin liên quan
GIAO LINH

Từ khóa

bánh mì bánh mì cóc ngộ độc ngộ độc thực phẩm ATTP Sở ATTP Sở Y tế

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn