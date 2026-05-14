Tiêu dùng thông minh

Nhiều ưu đãi thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại siêu thị

SGGP

Xu hướng thanh toán không tiền mặt tiếp tục được các hệ thống bán lẻ đẩy mạnh thông qua nhiều chương trình hoàn tiền, giảm giá nhằm kích cầu mua sắm và thay đổi thói quen tiêu dùng. Đơn cử, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra và Co.opmart Pro của Saigon Co.op hiện phối hợp cùng Ngân hàng VIB triển khai chương trình hoàn tiền cho khách hàng thanh toán bằng thẻ.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 30-9, khách hàng có hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên sẽ được hoàn 50.000 đồng mỗi tháng. Theo Saigon Co.op, đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy thanh toán số và chuyển đổi số trong hoạt động bán lẻ. Nhà bán lẻ này cho biết, những năm gần đây đã liên tục hợp tác với nhiều đối tác như VNPay, MoMo, ZaloPay, Visa… để triển khai thanh toán QR, ví điện tử, POS và các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.

Thông qua hợp tác, nhiều giải pháp thanh toán số đã được triển khai tại các điểm bán thuộc hệ thống Saigon Co.op trên toàn quốc. Doanh nghiệp này cũng đặt mục tiêu tiếp tục nâng tỷ lệ thanh toán không tiền mặt, mở rộng trải nghiệm mua sắm số và xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại hơn cho khách hàng.

LAN TRINH

