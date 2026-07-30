Sức sống cơ sở

Ra mắt khu phố thanh toán không dùng tiền mặt

Sáng ngày 30-7, UBND phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) mắt mô hình “Khu phố thanh toán không dùng tiền mặt” tại khu phố 7. Đây là hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, từng bước xây dựng đô thị thông minh.

Lãnh đạo phường phường Tân Thới Hiệp cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt "Khu phố thanh toán không dùng tiền mặt". ẢNH: THANH DUNG
Lãnh đạo phường phường Tân Thới Hiệp cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt "Khu phố thanh toán không dùng tiền mặt". ẢNH: THANH DUNG

Qua khảo sát của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị của phường cho thấy, đa số các hộ kinh doanh đều có nhu cầu áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt nhưng lại hạn chế về kỹ năng cài đặt và cách thức sử dụng. Do vậy đơn vị đã phối hợp các tổ chức tín dụng và khu phố tăng cường tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, fanpage, các nhóm zalo của khu phố, kể cả cử cán bộ hướng dẫn trực tiếp.

Sau quá trình vận động, tổng số hộ kinh doanh ở khu phố đã đăng ký thanh toán không dùng tiền mặt là 71 hộ. Đến nay, toàn khu phố có 318/331 cơ sở có tài khoản thanh toán (96%). Số hộ đã niêm yết mã QR thanh toán là 100%.

Bên cạnh đó, khu phố còn vận động mỗi gia đình có tối thiểu 1 thành viên có tài khoản ngân hàng và hướng đến 100% người dân tham gia thanh toán không dùng tiền mặt.

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Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND Phường Tân Thới Hiệp phát biểu tai lễ ra mắt. ẢNH: THANH DUNG

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, đây là hoạt động của địa phương nhằm cụ thể hoá quyết tâm về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số ngay từ cơ sở.

Phường Tân Thới Hiệp phấn đấu đến cuối năm 2026, có từ 4-5 khu phố tiếp tục ra mắt mô hình "Khu phố thanh toán không dùng tiền mặt", góp phần hình thành hệ sinh thái số ngay từ cộng đồng dân cư.

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Khách đang thanh toán bằng cách quét mã QR tại cửa hàng kinh doanh của ông Nguyễn Thanh Sơn ở khu phố 7. ẢNH: THANH DUNG
THANH DUNG

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