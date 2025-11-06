8.000 suất học bổng tiếng Anh được trao cho học sinh, sinh viên, người đi làm

Chuỗi học bổng tiếng Anh lấy cảm hứng từ cột mốc 80 năm Quốc khánh và 80 năm ngành giáo dục Việt Nam dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm.

Các đại biểu tham gia thảo luận “vai trò của tiếng Anh trong kỷ nguyên vươn mình”

Chiều tối 6-11, chương trình học bổng giáo dục "S80 International Education Scholarship" diễn ra tại Hà Nội với quy mô toàn quốc, do SunUni Academy phối hợp cùng Báo Thanh Niên và các đối tác chiến lược triển khai.

Đây là chuỗi học bổng tiếng Anh lấy cảm hứng từ cột mốc 80 năm Quốc khánh và 80 năm ngành giáo dục Việt Nam dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm.

Chương trình tổ chức với mục tiêu phổ cập tiếng Anh cho học sinh, sinh viên, người đi làm Việt Nam; tạo cơ hội học tập công bằng, giúp thế hệ trẻ tiếp cận tri thức toàn cầu; tôn vinh tinh thần hiếu học, tri ân thế hệ đi trước, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần "vươn mình" của dân tộc.

Chương trình trao tổng cộng 8.000 suất học bổng của SunUni (toàn phần và bán phần, trong đó có học bổng bán phần lên tới 70%), áp dụng cho các chương trình từ nền tảng đến mục tiêu IELTS 7.5, phù hợp nhiều mức năng lực khác nhau của học sinh - sinh viên.

Trong khuôn khổ lễ công bố học bổng S80 đã diễn ra phiên thảo luận “vai trò của tiếng Anh trong kỷ nguyên vươn mình” với sự tham gia của đại diện trường đại học, cơ quan quản lý, chuyên gia giáo dục.

Bà Nguyễn Thúy Hồng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD-ĐT Việt Nam cho rằng, ngành giáo dục đang thực hiện việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường; tăng cường cả số lượng và chất lượng các môn học có liên quan đến tiếng Anh. Bộ GD-ĐT hướng tới việc tạo ra môi trường giao tiếp tiếng Anh thực tế, để học sinh không chỉ học trong sách, mà được sử dụng trong đời sống học đường. Việc kiểm tra, đánh giá cũng sẽ chuyển từ mô hình đánh giá ghi nhớ sang đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ.

“Tiếng Anh là một trong những môn học ứng dụng công nghệ thông tin rất tốt, đặc biệt trong kiểm tra, đánh giá với sự hỗ trợ của AI. Điều này đã làm thay đổi rõ rệt quá trình dạy học, từ khâu soạn đề, thiết kế nội dung đến cách thức đánh giá”, bà Nguyễn Thúy Hồng nêu.

PHAN THẢO