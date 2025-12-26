Giáo dục

Đổi tên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM thành Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM

SGGPO

Ngoài các ngành công nghệ kỹ thuật và các ngành khác, Trường Đại học Công nghệ kỹ Thuật TPHCM tiếp tục đào tạo các ngành sư phạm theo quy định.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM có tên mới là Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM có tên mới là Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM

Ngày 26-12, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2809/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM.

Quyết định nêu rõ, ngoài các ngành công nghệ kỹ thuật và các ngành khác, Trường Đại học Công nghệ kỹ Thuật TPHCM tiếp tục đào tạo các ngành sư phạm theo quy định.

Bộ GD-ĐT, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM.

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM Lê Thành Long UBND TPHCM Nội dung báo cáo Sư phạm Bộ Giáo dục và Đào tạo Thất thoát Phó Thủ tướng Chính đáng Lãng phí

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn