Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM có tên mới là Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM

Ngày 26-12, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2809/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM.

Quyết định nêu rõ, ngoài các ngành công nghệ kỹ thuật và các ngành khác, Trường Đại học Công nghệ kỹ Thuật TPHCM tiếp tục đào tạo các ngành sư phạm theo quy định.

Bộ GD-ĐT, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM.

LÂM NGUYÊN