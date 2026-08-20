AEG đưa công nghệ vào không gian sống cao cấp

Với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”, thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG thuộc Tập đoàn Electrolux vừa ra mắt tại TPHCM.

AEG với không gian trải nghiệm ấn tượng

Sự hiện diện của AEG tại Việt Nam thể hiện niềm tin của Tập đoàn Electrolux vào tiềm năng dài hạn của thị trường, trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chú trọng đến thiết kế, quan tâm những xu hướng sống toàn cầu và đề cao chất lượng trong “trải nghiệm sống” hàng ngày.

Tâm điểm của sự kiện ra mắt chính là sự xuất hiện của bốn công nghệ minh chứng sắc nét nhất cho cam kết cốt lõi "Challenge The Expected" (Thách thức mọi kỳ vọng) của AEG.

SaphirMatt glass (hay mặt kính SaphirMatt) là một công nghệ bề mặt kính gốm độc quyền do tập đoàn Electrolux và AEG phát triển cho các dòng bếp từ cao cấp.

Bề mặt SaphirMatt giúp hạn chế bám dính dấu vân tay và làm giảm khả năng hiển thị các vết trầy xước lên đến 10 lần.

Không chỉ là một bước đột phá về vật liệu, SaphirMatt còn thể hiện tinh thần thiết kế xuất sắc của AEG khi đồng thời giành được hai giải thưởng thiết kế quốc tế danh giá: iF Design Award 2024 và Red Dot Award 2024.

PizzaExpert mang tinh hoa của lò gạch Ý truyền thống vào không gian bếp gia đình, với khả năng đạt nhiệt độ lý tưởng lên đến 340°C.

Được trang bị công nghệ AI TasteAssist, là công nghệ AI cho trải nghiệm nấu ăn thông minh và chuẩn xác, lò nướng thông minh AEG liên tục tối ưu các thông số nấu để mang lại kết quả chính xác và nhất quán cho từng món ăn. Chỉ cần lựa chọn công thức yêu thích, lò nướng sẽ tự động điều chỉnh các thiết lập cần thiết, để bạn dễ dàng tạo nên những món ăn hoàn hảo.

AEG cũng giới thiệu Hob2Hood với khả năng kết nối thông minh cho không gian bếp hoàn hảo toàn diện. Hob2Hood giúp kết nối không dây giữa bếp từ và máy hút mùi, giúp tự động điều chỉnh công suất hút theo hoạt động nấu nướng. Nhờ đó, không gian bếp luôn yên tĩnh, thoáng mát và dễ chịu, đồng thời mang đến trải nghiệm nấu nướng liền mạch, tiện lợi và không gián đoạn.

Không đơn thuần là một buổi giới thiệu sản phẩm, sự kiện ra mắt còn mang đến cho các đối tác, nhà phát triển bất động sản, kiến trúc sư và nhà thiết kế một góc nhìn toàn diện về cách thương hiệu kiến tạo không gian bếp và phong cách sống cao cấp.

“Sự kiện ra mắt hôm nay không chỉ đánh dấu sự hiện diện của AEG tại Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết phát triển dài hạn và xây dựng một vị thế khác biệt tại thị trường này", ông Robert Vũ, Tổng Giám đốc Electrolux Group tại Việt Nam, chia sẻ.

Ông cũng cam kết đồng hành cùng các đối tác thông qua hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, góp phần kiến tạo chuẩn mực mới cho thế hệ không gian sống cao cấp tại Việt Nam.

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