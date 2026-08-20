Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng

Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng ngay từ giai đoạn khởi đầu, cho thấy sự phát triển chóng mặt của một ứng dụng OTT tại Việt Nam khi tích hợp gần 50 dịch vụ vào một giao diện duy nhất, vận hành bằng AI Agent thông minh đã được người dùng đánh giá cao, nhất là các tính năng call, chat, meeting.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa cho biết, ứng dụng Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. Kết quả ấn tượng này cho thấy sự đón nhận tích cực của khách hàng và tốc độ phát triển nhanh nhất đối với một ứng dụng OTT tại Việt Nam.

Khác với các ứng dụng đơn lẻ trước đây, Viettel Tammi đóng vai trò lớp super-app phía trên, tích hợp gần 50 dịch vụ vào một giao diện duy nhất, vận hành bằng AI Agent thông minh và được người dùng đánh giá cao, nhất là tính năng call, chat, meeting.

Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. Ảnh: S.T

Với ứng dụng Tammi, những hạn chế thường thấy trong các cuộc gọi Internet như giật, lag, mất tiếng hoặc suy giảm chất lượng khi kết nối không ổn định... được giải quyết đáng kể. Khác với các nền tảng OTT hoạt động tách biệt với hạ tầng viễn thông, Tammi kết hợp giữa lớp dịch vụ OTT và mạng lưới nội địa của Viettel, đồng thời vận hành trên các năng lực công nghệ lõi do Viettel làm chủ giúp tối ưu tốc độ xử lý - yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng các cuộc gọi miễn phí.

Một trong những tính năng khác biệt của Viettel Tammi là gọi chéo App-to-Phone và Phone-to-App, cho phép người dùng gọi tới một số điện thoại thông thường chưa cài ứng dụng và ngược lại. Tính năng này mở rộng phạm vi kết nối của OTT ra ngoài, đồng thời hỗ trợ người dùng trong những tình huống như sóng yếu nhưng vẫn có Wifi hoặc khi kết nối roaming gián đoạn.

Viettel Tammi hỗ trợ cuộc gọi video nhóm lên đến 100 người đồng thời với thời lượng miễn phí tới 120 phút. Ảnh: S.T

Một tính năng đáng chú ý khác là ứng dụng họp trực tuyến. Tammi cho phép hỗ trợ cuộc gọi video nhóm lên đến 100 người và thời lượng miễn phí tới 120 phút, gấp 2-3 lần so với mốc 40-60 phút thông thường của các ứng dụng họp trực tuyến khác, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ lớp học đến hội nghị doanh nghiệp.

Mốc 5 triệu người dùng là bước khởi đầu trong định hướng của Viettel đưa Tammi trở thành nền tảng giao tiếp và cuộc sống số do người Việt phát triển, trong đó call và chat là những năng lực lõi để hình thành thói quen sử dụng của người dùng.

SƠN THỦY