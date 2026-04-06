Ấm áp những căn nhà vùng biên

Để giúp người dân và công nhân lao động khu vực biên giới ổn định chỗ ở, các đơn vị thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở như nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết. Nhờ đó, người dân có điều kiện an cư, từng bước ổn định và cải thiện cuộc sống.

Có nhà mới nhờ bộ đội

Chị Kpuih H’Mleh (làng Bua, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai) là công nhân cạo mủ cao su của Binh đoàn 15 suốt 15 năm nay. Bao năm qua, gia đình 5 người sống trong căn nhà cũ chật hẹp, xuống cấp, mỗi mùa mưa bão lại nơm nớp lo sập.

Mong ước có một căn nhà kiên cố để yên tâm làm ăn, nuôi con ăn học luôn thường trực trong chị. Thấu hiểu điều đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã hỗ trợ 60 triệu đồng giúp gia đình xây dựng nhà đồng đội. Gia đình cũng chủ động tích góp thêm kinh phí để hoàn thiện căn nhà.

Ngôi nhà mới có diện tích 71m2, gồm phòng khách, 3 phòng ngủ, bếp và công trình vệ sinh khép kín, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt. Giai đoạn thi công, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 thường xuyên giám sát để bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời cử lực lượng trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, san nền, vận chuyển vật liệu, góp phần giảm chi phí và rút ngắn thời gian xây dựng. Căn nhà được khánh thành vào giữa tháng 3-2026. Từ ngày dọn vào trong căn nhà mới, cuộc sống gia đình chị Kpuih H’Mleh đã bước sang trang mới, nụ cười luôn hiện hữu.

Chị H’Mleh tâm sự: “Tôi rất vui khi có được căn nhà kiên cố này. Nhờ bộ đội hỗ trợ, gia đình tôi đã an cư, con cái có điều kiện học tập tốt hơn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung lao động, chăn nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Gia đình chị Kpuih H’Mleh (làng Bua, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai) được hỗ trợ xây dựng nhà mới. (ẢNH: THANH QUÝ)

Cùng niềm vui ấy, những ngày này, gia đình anh Ngô Văn Khiêm (thôn Chư Bồ 2, xã A Dớk, tỉnh Gia Lai) đang tất bật hoàn thiện căn nhà mới. Là công nhân bộ phận xưởng chế biến của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 gần 18 năm, gia đình anh gồm 4 người trước đây phải ở trong khu nhà tập thể chật chội. Nhờ sự hỗ trợ kinh phí từ đơn vị, tháng 2-2026, gia đình anh đã khởi công xây dựng nhà và công trình hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Anh Khiêm cho biết: “Có được ngôi nhà là ước mơ bấy lâu của gia đình tôi. Nhờ sự tiếp sức của đơn vị, ước mơ ấy đã thành hiện thực. Khi nhà hoàn thành, gia đình sẽ yên tâm ổn định cuộc sống, hướng tới tương lai tốt hơn”.

Tiếp tục giúp dân xây nhà

Theo Đại tá Nguyễn Chí Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và quân đội về chăm lo đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đơn vị đã chủ động rà soát, đề nghị Binh đoàn 15 hỗ trợ xây dựng và bàn giao hàng trăm căn nhà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Riêng năm 2025, đơn vị đã xây mới 24 căn nhà và sửa chữa 10 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà đồng đội. Hiện đơn vị đang tổ chức khởi công xây dựng theo kế hoạch, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Cùng với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, những năm qua, các đơn vị trực thuộc Binh đoàn 15 như Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710… cũng tích cực tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân với con số ước tính hàng ngàn căn.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, cho biết, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, binh đoàn luôn xác định chăm lo đời sống công nhân, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, hỗ trợ xây dựng nhà ở là giải pháp thiết thực giúp người dân an cư lạc nghiệp. Thời gian tới, Binh đoàn 15 sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ nhà ở, giúp các hộ khó khăn có điều kiện sở hữu mái ấm của riêng mình, yên tâm sinh sống, lao động và góp phần xây dựng vùng biên ngày càng vững mạnh.

Trong những năm qua, ngoài chủ động rà soát, hỗ trợ xây dựng hàng trăm ngôi nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 còn tổ chức mô hình gắn kết hộ. Đến nay, toàn đơn vị có 434 cặp hộ người Kinh gắn kết với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ công nhân cũ gắn kết với hộ công nhân mới và câu lạc bộ “cặp hộ 4 tốt”. Các cặp gắn kết hộ xem nhau như anh em ruột thịt, no đói có nhau, sướng khổ cùng nhau, giúp nhau hàng ngàn ngày công lao động, hỗ trợ kỹ thuật, cây giống, con giống để phát triển kinh tế và hỗ trợ nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước và quân đội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

HỮU PHÚC