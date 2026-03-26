Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 18-3 đến 24-3-2026)

SGGPO

Từ ngày 18-3 đến 24-3-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bệnh nhân tại Bệnh viên nhân dân Gia Định CS2 HCCG 26-05 (19-03-2026): Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TPHCM (CK): 500.000đ, Le Van Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc Tk số ...95000 (CK): 198.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc Tk số ...27015 (CK): 50.000đ, Bạn đọc Tk số ...53871 (CK): 300.000đ, Bạn đọc Tk số ...45540 (CK): 200.000đ, Bạn đọc Tk số ...88891 (CK): 50.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Co Huyen (CK): 300.000đ, Bạn đọc Tk số ...60769 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Minh Phuong (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc Tk số ...46057 (CK): 100.000đ, Bạn đọc Tk số ...35300 (CK): 300.000đ, Nguyen Pham Trung Hieu (CK): 3.500.000đ, Phung Van Khoi (CK): 500.000đ, Bạn đọc Tk số ...09011 (CK): 50.000đ, Bạn đọc Tk số ...37449 (CK): 200.000đ, Le Thi Huong (CK): 300.000đ, Nguyen Vinh Thai (CK): 1.000.000đ, Le Thi Huyen Tran (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Hoàng Minh Ngọc HCCG 26-04 (12-03-2026): Hoàng+Thảo (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (P.Vườn Lài): 500.000đ, Bạn đọc (P.Phú Thuận, TPHCM): 1.000.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TPHCM (CK): 500.000đ, Bạn đọc Tk số ...35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc Tk số ...10271 (CK): 200.000đ, Bạn đọc Tk số ...56601 (CK): 10.000đ.

Giúp anh Lê Văn Toán HCCG 26-03 (30-01-2026): Hoàng+Thảo (TPHCM): 250.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TPHCM (CK): 500.000đ, Bạn đọc Tk số ...35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc Tk số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026): Hoàng+Thảo (TPHCM): 250.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đai HCCG 26-01 (05-01-2026): Hoàng+Thảo (TPHCM): 250.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Van Thuan (CK): 200.000đ, Nguyen Van Khanh Dang (CK): 30.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 500.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.800đ, Pham Thi Ngoc Nhu (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Cong Truong (CK): 20.000đ, Tran Hanh Ngan (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Phuc (CK): 1.000.000đ, Hoang Thi Thanh (CK): 140.000đ, GD TNT (CK): 50.000đ, Le Thi Thanh Hang (CK): 100.000đ, Pham Thi Van Anh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Lieu (CK): 50.000đ, Nguyen Phan Quynh Nhu (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Ngoc Lam (CK): 10.000đ, Le Thi Thu Trang (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Huong Quyen (CK): 10.000đ, Pham Duy Khuong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Dinh Thi Thuy Linh (CK): 100.000đ, Pham Thi Tra (CK): 30.000đ, Lam Kim Hang (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Dang Thi Quynh Nhu (CK): 500.000đ, Doan Nguyen Thuy Tram (CK): 240.000đ, Nguyen Huu Thi Hieu (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Hoang Van (CK): 50.000đ, Nguyen Cam Huong (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Từ khóa

Bảng vàng Quỹ XHTT Báo SGGP Bảng vàng Quỹ XHTT Báo SGGP tuần lễ từ 18 đến 24-03-2026

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn