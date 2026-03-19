Nhịp cầu nhân ái

Gia Lai: Khám sức khỏe, cấp thuốc cho người dân vùng biên giới

SGGPO

Ngày 19-3, Bệnh viện Quân y 15 phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 (cùng thuộc Binh đoàn 15) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai.

05584ca50e03805dd912.jpg
Bác sĩ khám bệnh cho người dân

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 15 và Bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 thực hiện khám, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Chương trình dự kiến kéo dài đến ngày 20-3.

7090a668e4ce6a9033df.jpg
Cấp thuốc miễn phí cho người dân

Cùng với hoạt động khám, chữa bệnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 còn trao tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

14d1db2a998c17d24e9d.jpg
Hướng dẫn người dân sử dụng thuốc

Trung tá Vũ Bá Thiết, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 cho biết, chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân xã Ia Mơ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 đối với đồng bào nơi đơn vị đứng chân, góp phần chăm lo sức khỏe nhân dân, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.

010debf5a953270d7e42.jpg
Người dân xã Ia Mơ nhận thuốc
a2c0663e2498aac6f389.jpg
Cán bộ Đoàn KT-QP 710 hướng dẫn người dân vào khu vực khám sức khỏe
6886477405d28b8cd2c3.jpg
Khám sức khỏe cho người dân
8e0b8bf7c951470f1e40.jpg
Đoàn KT-QP 710 hỏi thăm sức khỏe người dân
a75cebada90b27557e1a.jpg
Người dân đến nhận thuốc
b7bc734731e1bfbfe6f0.jpg
Trao tặng quà cho người dân trên địa bàn
HỮU PHÚC

