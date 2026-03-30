Trao 50 phần quà cho bệnh nhi khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Ngày 29-3, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an) đã tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), với tổng giá trị quà tặng 190 triệu đồng.

Tham dự chương trình có Thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 3. Về phía Bệnh viện Nhi đồng 1 có BSCK2 Nguyễn Thị Nguyên Hoa, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện, cùng lãnh đạo, nhân viên Phòng Công tác xã hội.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trực tiếp đến các khoa điều trị nội trú để thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần các bệnh nhi và lắng nghe, chia sẻ khó khăn với gia đình các em.

Nhân dịp này, Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã trao tặng 50 phần quà gồm sữa, bánh kẹo, đồ chơi, nhu yếu phẩm và tiền mặt 3 triệu đồng cho mỗi bệnh nhi, với tổng trị giá 190 triệu đồng.

Thượng tá Đỗ Văn Hào thăm hỏi và trao quà, động viên tinh thần các gia đình bệnh nhi

Thượng tá Đỗ Văn Hào chia sẻ: “Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của lực lượng công an đối với cộng đồng. Mỗi món quà không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời động viên tinh thần, khích lệ các em nhỏ luôn mạnh mẽ, lạc quan để sớm hồi phục sức khỏe”.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1, BSCK2 Nguyễn Thị Nguyên Hoa bày tỏ cảm kích trước những tình cảm và sự quan tâm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dành cho các bệnh nhi và gia đình.

Thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 3

Đây là hoạt động nằm trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

MINH TÚ