Xã Long Hải: Khám bệnh, trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 28-3, UBND xã Long Hải (TPHCM) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn trên địa bàn.

Khám bệnh cho người già neo đơn
Khám bệnh cho người già neo đơn

Tại chương trình, 250 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn trên địa bàn xã Long Hải đã được đội ngũ y, bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe đối với các bệnh lý phổ biến như: cao huyết áp, tiểu đường, bệnh về mắt, loãng xương, đau nhức cơ thể… Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được hướng dẫn tiếp tục thăm khám chuyên sâu tại các cơ sở y tế.

Sau khi khám bệnh người dân được phát thuốc miễn phí

Mỗi người dân đến khám còn được nhận một phần quà gồm các nhu yếu phẩm như dầu ăn, đường, nước tương… Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 64 triệu đồng, do Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn hỗ trợ.

Tặng quà cho người dân

Ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn trong công tác chăm lo sức khỏe nhân dân, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải nhấn mạnh, hoạt động này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, mà còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, neo đơn trên địa bàn.

THÀNH HUY

