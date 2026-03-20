Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 11-3 đến 17-3-2026)

Từ ngày 11-3 đến 17-3-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Hoàng Minh Ngọc HCCG 26-04 (12-03-2026): Hằng Bùi (Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ): 250.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 50.000đ.

Giúp anh Lê Văn Toán HCCG 26-03 (30-01-2026): Công ty TNHH XD DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định. TPHCM): 500.000đ, Hằng Bùi (Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ): 250.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026): Công ty TNHH XD DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định. TPHCM): 500.000đ, Hằng Bùi (Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ): 250.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đai HCCG 26-01 (05-01-2026): Công ty TNHH XD DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định. TPHCM): 500.000đ, Hằng Bùi (Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ): 250.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ.

Giúp anh Hồ Thanh Sĩ HCCG 25-63 (29-12-2025): Bạn đọc TK số ...88150 (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ bếp ăn người già nèo đơn: Công ty TNHH XD DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định. TPHCM): 2.800.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo: Công ty TNHH XD DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 5.700.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm đến trường: Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (CK): 48.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP: Trinh Thi Bao Tran (CK): 200.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 100.000đ, Pham Thi Lieu (CK): 100.000đ, Do Cao Giang (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 200.000đ, Gia dinh TranNhuNgoc (CK): 117.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Bao Minh Thuy (CK): 100.000đ, Huynh Minh Long (CK): 100.000đ, Vu Thi Lap (CK): 80.000đ, Nguyen Thi Phuong Duyen (CK): 300.000đ, Tran Phuong Thao (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Thao (CK): 100.000đ, Nguyen Bui Phuong Thao (CK): 126.000đ, Bạn đọc (CK): 25.000đ, Nguyen Nhat Tien (CK): 100.000đ, Nguyen Tien Truong (CK): 50.000đ, Ha Thi Van (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Khuyen (CK): 100.000đ, Vo Le Minh Tri (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Phuong (CK): 30.000đ, Gia Linh Sport (CK): 110.000đ, Hoang Truong Thanh (CK): 11.068đ, Nguyen Thi Anh Thu (CK): 20.000đ, Ha Thanh Tam (CK): 100.000đ, Nguyen Huu Thi Hieu (CK): 200.000đ, Dao Thu Ha (CK): 300.000đ, Le Thi Huynh Dao (CK): 55.000đ, Phan Huy Lai (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ngoc Thanh (CK): 100.000đ, Bui Quang Phuc (CK): 20.000đ, Nguyen Phan Quynh Nhu (CK): 50.000đ, Vo Thi Thuy Trang (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thu Huong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Le Hoang (CK): 200.000đ, Do Truc Quyen (CK): 200.000đ, Bui Thi Loan (CK): 10.000đ, Nguyen The Thang (CK): 100.000đ, Tang Hong Duyen (CK): 50.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.