Khánh thành Điểm trường thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh

Đây là nơi học tập của gần 50 học sinh mầm non, mẫu giáo, đa phần là dân tộc Giẻ Triêng. Được xây dựng từ năm 2013, điểm trường gồm 3 phòng học đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho thầy trò. Chưa có bếp ăn, trường chưa tổ chức bữa trưa bán trú nên nhiều em phải về nhà ăn, nghỉ trưa rồi quay lại lớp đầu giờ chiều, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập.

Cô trò Điểm trường thôn Phước Công 2 trong ngày khánh thành điểm trường mới

Nắm bắt nhu cầu này, UNIQLO Việt Nam đồng hành Quỹ Hy vọng xây dựng, nâng cấp điểm trường này, tạo không gian học tập khang trang, an toàn hơn và hỗ trợ việc dạy bán trú.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi khi Điểm trường thôn Phước Công 2 được hoàn thiện, tạo nền tảng dạy và học ổn định hơn cho nhà trường và các em. Dự án thể hiện cam kết của UNIQLO trong việc đồng hành phát triển bền vững cùng Việt Nam thông qua những đóng góp thiết thực cho giáo dục tại địa phương.

Dịp này, UNIQLO Việt Nam gửi tặng 3.000 trang phục từ chương trình RE.UNIQLO đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chánh. Đây là chương trình toàn cầu, được triển khai với mục tiêu mang đến vòng đời mới cho trang phục, giảm thiểu tác động đến môi trường. Đến nay, có 54.000 trang phục RE.UNIQLO được công ty gửi tặng ở nhiều tỉnh thành Việt Nam.

THANH AN