Bạn đọc Báo SGGP tiếp tục giúp cháu bé có nguy cơ bại liệt

Ngày 31-3, đại diện Báo SGGP phối hợp Đảng ủy xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) đến thăm hỏi, trao 4,5 triệu đồng do bạn đọc của báo hỗ trợ lần thứ 3 cho gia đình cháu Nguyễn Phan Hữu Thịnh (10 tháng tuổi, thôn Chánh Hữu, xã Ngô Mây).

Cháu Nguyễn Phan Hữu Thịnh là nhân vật trong bài viết Bé trai 6 tháng tuổi bị viêm tủy cột sống, nguy cơ bại liệt, đăng trên Báo SGGP ngày 19-12-2025.

Bí thư Đảng ủy xã Ngô Mây Phạm Ngọc Thái (bên phải) trao tiền hỗ trợ lần 3 của bạn đọc Báo SGGP giúp cháu Thịnh

Đón nhận số tiền giúp đỡ đợt 3, chị Phạm Thị Mỹ Kim (35 tuổi, mẹ cháu Thịnh) gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc của báo. Chị cho biết, gia đình đã đưa Thịnh đi nhiều bệnh viện ở Gia Lai và TPHCM, chi phí tốn kém nhưng tình trạng vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển.

Gia đình khó khăn, bản thân chị Kim mắc bệnh thận, đã cắt một quả thận cách đây 10 năm, sức khỏe yếu, không thể lao động.

Vợ chồng chị còn một người con gái 5 tuổi. mọi chi phí sinh hoạt và chữa bệnh của gia đình trông chờ vào thu nhập bấp bênh từ nghề thợ hồ của anh Nguyễn Văn Chương (36 tuổi, cha cháu Thịnh).

Lãnh đạo xã Ngô Mây thăm hỏi, động viên gia đình chị Kim

Trước đó, ngày 26-1-2026, đại diện Báo SGGP cùng lãnh đạo Đảng ủy xã Ngô Mây đã đến thăm hỏi, trao 28 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ 2 đợt cho hoàn cảnh cháu Thịnh.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Ngô Mây trao tiền bạn đọc Báo SGGP giúp gia đình cháu Thịnh đợt 1, 2

Thay mặt địa phương, ông Phạm Ngọc Thái, Bí thư Đảng ủy xã Ngô Mây gửi lời cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã kịp thời hỗ trợ gia đình chị Kim.

Theo ông Thái, vừa qua, chính quyền xã Ngô Mây đã đưa hoàn cảnh cháu Thịnh vào diện nhận hỗ trợ khuyết tật, với mức 1 triệu đồng/tháng.

NGỌC OAI