Kết nối tấm lòng, chia sẻ yêu thương

Những phần ăn giản dị được trao tận tay người dân, người bệnh không chỉ góp phần làm vơi đi nỗi lo về bữa ăn trong ngày, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. “Bữa sáng yêu thương” đã trở thành hoạt động đầy nhân văn, gieo những hạt giống sẻ chia, kết nối những tấm lòng thiện nguyện.

Những suất ăn sáng nghĩa tình

Sáng đầu tuần, bà Nguyễn Thị Lan (ấp Cầu Đúc, xã Dầu Tiếng, TPHCM) có mặt từ sớm tại Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng để chờ khám bệnh. Như nhiều người bệnh khác, bà đi từ khi trời chưa sáng, bụng chưa kịp lót dạ. Thế nhưng, ngay từ cổng vào, bà đã được các đoàn viên, thanh niên niềm nở chào đón, trao tận tay một phần nui nóng hổi cùng chai sữa đậu nành thơm mát. Nhận phần ăn giản dị mà ấm áp, bà Lan xúc động: “Tôi không nghĩ đi khám bệnh lại được quan tâm như vậy. Tôi bất ngờ và vui lắm. Cảm ơn các cháu đoàn viên, thanh niên rất nhiều”.

Cuối tháng 2 vừa qua, trước cổng Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng, ông Nguyễn Văn Hai (ấp Sân Bay, xã Dầu Tiếng) tay cầm ổ bánh mì còn ấm vừa nhận từ các bạn đoàn viên, thanh niên xã Dầu Tiếng, vừa đẩy xe vừa nở nụ cười hiền hậu. Ông cho biết, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh nên nhiều khi buổi sáng phải “quên” ăn. “Hôm nay tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, được nhận ổ bánh mì và chai nước suối đúng lúc. Tôi ăn sáng ngon miệng, quan trọng là thấy ấm lòng vì được các cháu quan tâm”, ông Hai tâm sự.

Không riêng bà Lan hay ông Hai, nhiều người bệnh và thân nhân có mặt từ sớm tại Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng, Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng đều nhận được những phần ăn nghĩa tình như vậy. Ai cũng nở nụ cười khi cầm trên tay phần ăn nóng hổi.

Trong khi đó, tại phường Lái Thiêu (TPHCM), chương trình “Bếp ăn nghĩa tình 0 đồng” do Hội Chữ thập đỏ phường phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức cũng đang được duy trì đều đặn hàng tuần. Chương trình đã mang đến hàng trăm suất ăn miễn phí cho người dân và người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Chỉ riêng trong sáng 8-3, chương trình đã trao 100 phần cơm, 200 chai nước suối và 350 ổ bánh mì đến tay người dân trên địa bàn. Trước đó một ngày, 400 phần cháo dinh dưỡng cùng 400 phần sữa đậu nành cũng đã được gửi đến những người bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An. Những phần ăn nóng hổi, đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng đã góp phần giúp người bệnh có thêm sức khỏe, tinh thần để vượt qua khó khăn.

Lan tỏa hoạt động thiện nguyện

Theo chị Huỳnh Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Lái Thiêu, Bí thư Chi bộ khu phố Hòa Long, nhiều người bệnh phải di chuyển từ sớm để kịp giờ khám nên nhiều khi không kịp ăn sáng. Vì vậy, những phần ăn kịp thời không chỉ giúp họ đỡ vất vả mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá. “Chúng tôi duy trì chương trình hàng tuần với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với người dân, đặc biệt là người bệnh với nhiều nỗi lo toan. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng”, chị Tâm chia sẻ.

Tại xã Dầu Tiếng, chương trình “Bữa sáng 0 đồng” do Đoàn xã triển khai cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực. Anh Nguyễn Hoàng Giang, Bí thư Đoàn xã Dầu Tiếng, cho biết, Đoàn xã phối hợp với các lực lượng như Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng Bộ đội thông tin Núi Cậu để tổ chức trao tặng các phần ăn sáng cho người bệnh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí thực hiện được vận động từ các nhà hảo tâm cùng sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên trên tinh thần “người góp công, người góp sức”.

Để có được những suất ăn nghĩa tình, từ sáng sớm, các đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, phân chia từng suất ăn sáng. Thực đơn phong phú, từ nui, bánh canh, phở đến bánh mì, bánh ướt, kết hợp với nước suối hoặc sữa đậu nành, tạo thành những “combo bữa sáng” đủ dinh dưỡng. Tất cả đều được chuẩn bị cẩn thận, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi trao đến tay người nhận.

Từ những phần ăn giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình, các chương trình “Bữa sáng yêu thương”, “Bếp ăn nghĩa tình 0 đồng” không chỉ giúp san sẻ khó khăn trước mắt với người dân, người bệnh mà còn góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng. Những việc làm ý nghĩa này đang từng ngày lan tỏa, làm đẹp thêm hình ảnh con người nghĩa tình nơi đô thị và vùng quê đang phát triển. “Chúng tôi cố gắng duy trì chương trình “Bữa sáng 0 đồng” ít nhất mỗi tháng một lần. Thời gian tới, dự kiến sẽ triển khai thêm các bữa cơm trưa phục vụ người bệnh và thân nhân người bệnh”, anh Nguyễn Hoàng Giang cho biết.

TÂM TRANG