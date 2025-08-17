Campuchia hoan nghênh tiến triển trong đối thoại biên giới với Thái Lan

Trang Cambodianess đưa tin, ngày 17-8, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, những tiến triển đạt được tại cuộc họp bất thường Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) với Thái Lan ngày 16-8 đã củng cố lệnh ngừng bắn và mang lại hy vọng dọc khu vực biên giới sớm ổn định.

Theo thông cáo chính thức sau cuộc họp bất thường RBC, hai bên cam kết thực hiện kết quả cuộc họp đặc biệt giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng lâm thời Thái Lan Phumtham Wechayachai hôm 28-7, cũng như cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 7-8 tại Malaysia.

Lính biên phòng dựng hàng rào thép gai dọc biên giới Thái Lan - Campuchia tại huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo. Ảnh: THE ROYAL THAI ARMY

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí về nguyên tắc thành lập Nhóm Điều phối (CG) nhằm tăng cường trao đổi thông tin ở mọi cấp, từ chỉ huy, các nhóm công tác liên lạc biên giới, lực lượng thường trực tại khu vực biên giới và các đơn vị tác chiến dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, nhằm giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình và tránh xung đột.

Cùng ngày, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub cho biết Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) sẽ dẫn đầu Đoàn Quan sát lâm thời ASEAN (IOT) đến thăm biên giới Thái Lan - Campuchia từ ngày 18 đến 20-8 nhằm giám sát các điều kiện ngừng bắn.

Trong khi đó, theo tờ Bangkok Post, tại các cuộc hội đàm với quan chức Quân đội Hoàng gia Thái Lan trong khuôn khổ chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á này từ ngày 14 đến 15-8 vừa qua, Tiến sĩ Andrew Byers, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về khu vực Nam Á và Đông Nam Á, cho biết Mỹ ủng hộ việc giải quyết xung đột Thái Lan - Campuchia thông qua các khuôn khổ của ASEAN thay vì các cơ chế của Liên hợp quốc. Theo đó, chính quyền Washington sẵn sàng hỗ trợ Malaysia và ASEAN trong việc làm trung gian.

PHƯƠNG NAM