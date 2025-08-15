Nhóm quan sát viên ASEAN thị sát khu vực biên giới Campuchia – Thái Lan

Một nhóm quan sát viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm các tùy viên quốc phòng và đại diện từ 7 quốc gia thành viên ASEAN, đã thị sát một số khu vực dọc biên giới Campuchia – Thái Lan.

Đoàn quan sát viên lâm thời rời Phnom Penh vào ngày 14-8 để bắt đầu thị sát các tỉnh Battambang, Banteay Meanchey và Preah Vihear, nơi họ sẽ đánh giá việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn hiện tại. Ảnh: ANN

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14-8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này, bà Maly Socheata cho biết dẫn đầu nhóm quan sát viên là Tùy viên quân sự Malaysia, nước hiện đóng vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025, cùng với các thành viên từ Indonesia, Myanmar, Lào, Philippines, Việt Nam và Singapore.



Thông tấn xã Campuchia (AKP) cho biết, dưới sự phối hợp của Bộ Quốc phòng Campuchia, nhóm đã bắt đầu chuyến thị sát một số tỉnh biên giới để tìm hiểu tình hình an ninh. Cuộc khảo sát kéo dài 2 tuần tập trung tại các tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear của Campuchia để giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn được ký ngày 28-7.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 14-8, tại thành phố An Ninh của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì buổi trà đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa.

Tại buổi trà đàm, Ngoại trưởng Vương Nghị nêu rõ, Trung Quốc ủng hộ hai nước thực hiện đồng thuận đạt được tại Hội nghị đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung, duy trì ngừng bắn, mở lại cửa khẩu biên giới và giải quyết tranh chấp bằng “phương thức ASEAN”.

KHÁNH HƯNG