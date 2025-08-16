Thực tế từ việc tăng thuế

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh áp thuế bổ sung đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ, nỗi lo lắng đang lan rộng trong hàng triệu công nhân, đặc biệt là những người làm việc trong ngành trang sức và dệt may.

Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên khởi xướng các cuộc đàm phán thương mại và thuế quan với chính quyền Tổng thống Donald Trump khi Thủ tướng Narendra Modi gặp Tổng thống Trump vào tháng 2.

Một xưởng đánh bóng kim cương ở Surat, bang Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: PTI

Hai nhà lãnh đạo sau đó đã tuyên bố tăng kim ngạch thương mại song phương từ mức 129,2 tỷ USD trong năm 2024 lên 500 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, mối quan hệ hiện đã trở nên căng thẳng do mức thuế quan mới và việc Tổng thống Trump kiên quyết yêu cầu Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga.

Tổng thống Trump đã bổ sung mức thuế 25% vào mức thuế 25% đã công bố trước đó, nâng tổng mức thuế lên 50% đối với hàng hóa từ Ấn Độ. Nhà Trắng quy kết Ấn Độ mua dầu của Nga, làm suy yếu nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Thuế quan của Mỹ áp dụng cho các mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ như đá quý, hàng dệt may, phụ tùng ô tô và giày dép; điện tử, điện thoại thông minh và dược phẩm hiện vẫn được miễn trừ. Mức thuế quan mới đe dọa một phần đáng kể nền kinh tế xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ, với kim ngạch gần 87 tỷ USD hàng năm, chiếm khoảng 2,5% GDP của Ấn Độ.

Anh Jagdish Prajapati, 49 tuổi, công nhân đánh bóng kim cương tại Surat, thuộc bang Gujarat, phía Tây Ấn Độ, cho biết công nhân nơi đây đã phải vật lộn với sự suy thoái kinh tế trong vài năm qua. Giờ đây, gánh nặng thuế quan cao từ Mỹ, đặc biệt là đối với kim cương, đá quý và trang sức xuất khẩu của Ấn Độ, kéo thêm nhiều lo ngại.

Người thợ đánh bóng kim cương hơn 20 năm này chia sẻ: “Nhiều xưởng đã phải cắt giảm giờ làm và ngừng tuyển dụng mới”. Theo ông Kirit Bhansali, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức bang Gujarat, Ấn Độ xuất khẩu một nửa sản lượng kim cương cắt và đánh bóng sang Mỹ.

Với việc điều chỉnh tăng thuế, toàn bộ ngành công nghiệp có thể bị đình trệ, gây áp lực rất lớn lên mọi bộ phận, từ công nhân đến các nhà sản xuất lớn. Với ngành dệt may, theo các hiệp hội xuất khẩu của ngành, khoảng 30% hàng xuất khẩu của thành phố Tiruppur, bang Tamil Nadu, được chuyển sang Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực bông và dệt kim, đạt 5,1 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua.

Ngành công nghiệp dệt may sử dụng trực tiếp khoảng 1,25 triệu lao động tại khu vực vành đai dệt may gồm các thành phố Tiruppur, Karur và Coimbatore cùng bang. Vành đai này đang đối mặt với nguy cơ mất 100.000- 200.000 việc làm nếu xuất khẩu giảm trong những tháng tới.

Mức thuế quan sẽ khiến hàng dệt may Ấn Độ trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua Mỹ so với các đối thủ cạnh tranh như Việt Nam, Bangladesh hoặc Pakistan.

Tương tự, ngành linh kiện ô tô của Ấn Độ phải đối mặt với nguy cơ giảm đơn hàng do thuế quan làm tăng chi phí cho người mua tại Mỹ. Từ năm 2024-2025, Mỹ chiếm 27% trong tổng số 22,9 tỷ USD giá trị xuất khẩu linh kiện ô tô từ Ấn Độ.

Theo ông Vinnie Mehta, thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất linh kiện ô tô của Ấn Độ, đây là trở ngại lớn. Tuy nhiên, nhiều quốc gia cạnh tranh khác, bao gồm cả Trung Quốc, cũng đang ở trong tình thế tương tự.

KHÁNH MINH