Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ: Có tiến triển, chưa công bố kết quả cụ thể

Theo CNN, chiều 15-8 (giờ địa phương, khoảng 3 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 16-8), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska. Cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ nhưng kết quả cụ thể chưa được công bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại h ội nghị thượng đỉnh ngày 15-8 ở Alaska. Ảnh: TASS

Phát biểu đầu tiên tại buổi họp báo tổ chức ngay sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin ghi nhận nỗ lực của chính quyền và cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giúp giải quyết xung đột Ukraine.

Theo Tổng thống Vladimir Putin, tình hình ở Ukraine liên quan đến các mối đe dọa cơ bản đối với an ninh của Nga. Vì vậy, Nga muốn có một giải pháp bền vững và lâu dài, loại bỏ tất cả các nguyên nhân gốc rễ, các nguyên nhân chính của cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Nga cho biết thêm, ông và Tổng thống Mỹ đồng ý cũng cần đảm bảo an ninh cho Ukraine; hy vọng rằng thỏa thuận Nga và Mỹ đạt được cùng nhau sẽ giúp tiến gần hơn đến mục tiêu an ninh cho cả Nga và Ukraine, hướng tới hòa bình ở Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu “nhìn nhận tất cả những điều này một cách xây dựng và sẽ không tạo ra bất kỳ trở ngại nào, sẽ không cố gắng phá hoại tiến trình” thông qua các “hành động khiêu khích và âm mưu hậu trường”.

Theo TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov chia sẻ có “tâm trạng rất tốt” sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ. Đại sứ Nga tại Mỹ cũng khẳng định, không khí cuộc hội đàm rất tích cực. Hãng tin Bloomberg cho biết đây là cuộc hội đàm dài nhất trong những cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh ngày 15-8 ở Alaska. Ảnh CNN/Getty Images



Về phía Mỹ, theo CNN, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông và người đồng cấp Vladimir Putin "đã đạt được một số tiến bộ và có tiến triển lớn" trong cuộc gặp, nhưng thêm rằng "chưa có thỏa thuận nào".

Ông Donald Trump nói thêm rằng, mình có nhiều cuộc gọi cần thực hiện sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, trong đó bao gồm các cuộc gọi tới NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức liên quan khác. Ông nói: “Tôi sẽ bắt đầu thực hiện một vài cuộc gọi điện thoại và cho họ biết những gì đã xảy ra”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất một địa điểm khác cho cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Donald Trump, đó là thủ đô Moscow của Nga. Đề xuất này đã vấp phải phản ứng trái chiều từ Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng việc đồng ý với đề xuất đó sẽ gây tranh cãi lớn, nhưng ông không hoàn toàn bác bỏ.

Cả hai tổng thống Nga và Mỹ không trả lời câu hỏi nào sau khi đưa ra những tuyên bố ngắn gọn tại cuộc họp báo.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra theo hình thức 3 - 3 thay vì 1 - 1 như kế hoạch ban đầu. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff tham gia cùng Tổng thống Donald Trump, còn Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và cố vấn của Tổng thống Nga Yuri Ushakov dự hội nghị cùng Tổng thống Vladimir Putin. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin gặp nhau trực tiếp kể từ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu một lãnh đạo Nga đặt chân đến Alaska kể từ khi Moscow bán vùng lãnh thổ này cho Washington vào năm 1867.

KHÁNH MINH