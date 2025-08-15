Nga và Ukraine trao đổi tù nhân

Ngày 14-8, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi 84 người của mỗi bên, bao gồm cả tù binh và dân thường, thông qua sự trung gian của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Hình ảnh đợt trao đổi ngày 14-8 được đăng trên nền tảng trực tuyến United24 của Ukraine

Đợt trao đổi này diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra tại bang Alaska của Mỹ vào ngày 15-8 theo giờ địa phương.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết toàn bộ quân nhân Nga được trao trả trong đợt này hiện đã tới Belarus, nơi họ được hỗ trợ y tế và tâm lý.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo trong số những người Ukraine vừa được phía Nga trao trả có cả quân nhân và dân thường. Một số người trong đó bị giam giữ từ năm 2014, 2016 và 2017. Ông Zelensky cũng cho biết sẽ còn có thêm các đợt trao đổi tiếp theo trong thời gian tới.

Ngày 14-8, truyền thông Nga dẫn lời Trợ lý Tổng thống Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố Anchorage, bang Alaska của Mỹ vào 11 giờ 30 ngày 15-8 (theo giờ địa phương, tức 2 giờ 30 ngày 16-8 theo giờ Việt Nam). Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ hội đàm riêng trước khi tham dự cuộc gặp có sự tham gia của phái đoàn hai nước. Sau khi kết thúc tất cả các cuộc gặp, hai tổng thống sẽ họp báo chung về kết quả đàm phán.

Tờ Washington Post cho biết, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh ngày 14-8, Tổng thống Donald Trump đã gợi ý rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể cùng ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Alaska để tham dự cuộc gặp thứ 2, sau khi ông Trump có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin vào ngày 15-8.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump có nghĩ tới trường hợp cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin có thể diễn ra không tốt đẹp. Tổng thống Donald Trump đặt tỷ lệ thất bại là 25%, và cho biết sẽ trở về Washington ngay lập tức trong trường hợp đó.

