An Giang: Bắt 2 đối tượng bị truy nã

Chiều 18-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và Công an xã Nhơn Mỹ liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã gồm: Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 2003, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Trần Thanh Nam (sinh năm 1993, cư trú xã Long Điền, tỉnh An Giang).

Đối tượng Nguyễn Thành Nhân bị bắt sau thời gian lẩn trốn

Trước đó, ngày 17-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Nhân về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 14-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Nhân. Sau thời gian lẩn trốn, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17-3-2026, Nhân bị các trinh sát thuộc Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an xã Nhơn Mỹ bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ.

Đối tượng Trần Thanh Nam

Còn đối với Trần Thanh Nam, sau khi cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nam, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương trước đó. Ngày 10-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang) ra quyết định truy nã đối với Nam về tội “Đánh bạc”.

Sau thời gian tập trung lực lượng xác minh, truy bắt, đến khoảng 22 giờ 40 phút ngày 17-3-2026, Tổ công tác thuộc Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ Nam khi đang lẩn trốn tại khu phố Bến Tràm Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc.

NAM KHÔI

