Bắt đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn trên tàu cá

Ngày 5-2, Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, Đồn Biên phòng Bến Đá vừa bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã đang làm việc trên tàu cá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long có quyết định truy nã đối với Cao Trung Đông (sinh năm 1979; nơi thường trú: xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long) về tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Dẫn giải đối tượng về đơn vị

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Bến Đá đã rà soát, phát hiện đối tượng Cao Trung Đông đang làm việc trên tàu cá BV 959xx TS thuộc phường Vũng Tàu (TPHCM).

Vào lúc 1 giờ sáng 5-2, Đồn Biên phòng Bến Đá đã triển khai lực lượng, tổ chức bắt giữ Đông khi tàu cá vào bờ làm thủ tục nhập bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đá.

Bộ đội Biên phòng TPHCM làm việc với đối tượng

Đơn vị đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG - VĂN DANH