Chuyển cơ quan công an điều tra vụ gần 1 tấn thịt nghi nhiễm dịch tả heo châu Phi

Gần 1 tấn thịt heo và sản phẩm từ heo bị phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu dương tính dịch tả heo châu Phi.

Cơ quan chức năng kiểm tra tại cơ sở pha chế thịt heo nghi nhiễm dịch tả heo châu Phi. Ảnh: DMS

Liên quan vụ gần 1 tấn thịt heo và các sản phẩm từ heo có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trưa 3-8, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, lực lượng quản lý thị trường tại tỉnh Hưng Yên đã chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27-7, Đội Quản lý thị trường số 9 (tỉnh Hưng Yên) phối hợp Công an phường Mỹ Hào và Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên, kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông N.T.K. tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 977,8kg thịt heo và các sản phẩm từ heo chứa trong các dụng cụ sơ sài, không bảo đảm điều kiện vệ sinh. Một số sản phẩm có biểu hiện đổi màu, bốc mùi hôi, nghi mắc bệnh truyền nhiễm. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa này.

Hiện trường pha chế thịt heo nghi nhiễm bệnh tại phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: DMS

Đoàn kiểm tra phối hợp Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên lấy 9 mẫu để kiểm nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trạm Chẩn đoán và xét nghiệm I (Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I) xác định 7/9 mẫu dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Thịt heo tại cơ sở pha chế ở phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: DMS

Quá trình làm việc ban đầu, chủ cơ sở khai nhận địa điểm kinh doanh đồng thời là nơi sơ chế động vật và sản phẩm động vật. Số thịt heo và sản phẩm từ heo được thu mua từ nhiều nguồn trên thị trường để sơ chế, pha lọc trước khi bán ra thị trường phục vụ tiêu dùng.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra, xét nghiệm, tài liệu thu thập được và ý kiến thống nhất của các cơ quan tham gia phối hợp, vụ việc được xác định có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngày 29-7, Đội Quản lý thị trường số 9 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đang tạm giữ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo ông Trần Thế Mạnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị này đã chuyển 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

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