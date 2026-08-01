Pháp luật

Hà Nội: Khởi tố 4 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

SGGPO

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". 

Theo cơ quan công an, các đối tượng lợi dụng công nghệ thông tin, Internet và các nền tảng số để phát tán trái phép phim, âm nhạc nhằm thu lợi bất chính.

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Khởi tố 4 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". Ảnh: CÔNG AN TP HÀ NỘI CUNG CẤP

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can xây dựng và vận hành các nền tảng xem phim trực tuyến trái phép, thu phí người dùng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, đồng thời gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho các đơn vị sở hữu bản quyền.

Trong 3 vụ án, có 1 vụ liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh thiết bị karaoke. Doanh nghiệp này đã sao chép, khai thác trái phép khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc, phân phối 919 sản phẩm ra thị trường để thu lợi bất chính.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sử dụng công nghệ để sao chép, phát tán hoặc kinh doanh trái phép các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả dưới mọi hình thức.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

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ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Xâm phạm quyền tác giả Công an TP Hà Nội quyền sở hữu trí tuệ phim ảnh âm nhạc web lậu xem phim trực tuyến

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