An Giang: Ráo riết truy tìm các học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

Camera nhà dân ghi hình ảnh học viên cai nghiện bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, các học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện vào chiều 5-10. Nhiều hình ảnh, video về các nhóm học viên di chuyển trên các cánh đồng, con đường được camera nhà người dân ghi lại, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội.

Ban đầu, khoảng 20 đối tượng tấn công làm bị thương 3 cán bộ quản lý tại cơ sở cai nghiện (2 người bị thương nặng), sau đó các học viên này phá cửa sau và trốn ra khỏi cơ sở. Tiếp đó, nhiều học viên bên trong tiếp tục bỏ trốn ra ngoài.

Học viên cai nghiện băng qua một cánh đồng ở xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang để bỏ trốn

Tại thời điểm bỏ trốn, các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, chạy về hướng: Thoại Sơn, Mỹ Thuận, Óc Eo... gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an tỉnh An Giang đã điều động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, kết hợp với lực lượng tại chỗ của các địa phương truy bắt các học viên. Quá trình truy bắt, một số đối tượng manh động dùng hung khí chống trả lực lượng chức năng, làm 1 cán bộ công an bị thương nhẹ.

Một số số học viên được đưa trở lại cơ sở cai nghiện

Tối 5-10, Công an tỉnh An Giang đã có thông báo hỏa tốc, yêu cầu các công an 102 xã, phường và đặc khu thuộc tỉnh tập trung kiểm soát địa bàn, truy bắt nhanh số học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 về địa phương, nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, phát động phong trào, kêu gọi tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin đến cơ quan công an, nhất là người thân các học viên phải tích cực vận động, đưa học viên quay lại cơ sở cai nghiện.

LÊ QUỐC