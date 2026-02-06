Làm rõ hành vi xe ô tô chạy dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng công an

Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đối với xe ô tô chạy dòng chữ xúc phạm lực lượng công an nhân dân ở phía kính sau.

Tối 5-2, Bộ Công an thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội bước đầu đã xác định được danh tính tài xế trong vụ việc và tiến hành làm việc với người này về hành vi trên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook và thông tin người dân phản ánh về hình ảnh xe ô tô nhãn hiệu Xpander, màu trắng mang biển số 34A-837.xx gắn bảng đèn led phía kính sau có dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng công an nhân dân.

Hình ảnh xe ô tô chạy dòng chữ được cho là phản cảm, xúc phạm lực lượng công an nhân dân

Nhận được thông tin, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã giao Phòng Cảnh sát giao thông Công TP Hải Phòng xác minh, làm rõ.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng) đã phối hợp với Công an phường Thành Đông (Công an TP Hải Phòng) mời chủ xe là Công ty TNHH K.V.N. (địa chỉ tại phường Thành Đông, TP Hải Phòng) do anh N.V.T. (sinh năm 1988, ở TP Hải Phòng) làm giám đốc và anh N.T.H.H. (sinh năm 1983, trú phường Hải Dương, TP Hải Phòng) là người được giao xe, điều khiển xe trong thời gian được phản ánh, đến trụ sở làm việc.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) đã làm việc với anh N.T.H.H. và tiến hành thu giữ bảng đèn led gắn trên xe biển số 34A-837.xx và một số thiết bị phụ trợ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG