Hà Tĩnh: Điều tra nguyên nhân 3 người tử vong trong phòng ngủ

Sáng 6-2, lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 người tử vong trong phòng ngủ.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 6-2, tại nhà vợ chồng ông Nguyễn Duy T. và bà Chu Thị N. (trú thôn Tân Thượng, xã Hồng Lộc), người thân phát hiện chị Nguyễn Thị V., (sinh năm 2002) và Nguyễn Thị H., (sinh năm 2005, đều là con ông T., bà N.) cùng con của chị V. mới sinh khoảng 3 ngày tuổi (chưa có tên) tử vong trong phòng ngủ rộng gần 10m2.

Nguyên nhân ban đầu nghi vấn do sử dụng than sưởi ấm trong phòng ngủ đóng kín dẫn tới bị ngạt khí.

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền, đoàn thể đã đến động viên, thăm hỏi, cùng người dân hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

DƯƠNG QUANG