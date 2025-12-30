Án mạng nghiêm trọng, 2 người tử vong, một bị thương nặng

Pháp luật

Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa) khiến 2 người tử vong, một bị thương nặng.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Theo thông tin ban đầu, ngày 20-12, Dương Văn Khánh (sinh năm 1993) và vợ là chị V.T.N.A. (sinh năm 2004, trú tại tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) phát sinh mâu thuẫn. Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên Khánh đã có những lời nói đe dọa đối với gia đình bên vợ.

Ngày 27-12, chị V.T.N.A. bỏ về nhà mẹ đẻ ở tổ dân phố Hồng Phong 1 (cùng phường Ngọc Sơn) để ở.

Tức giận vì bị vợ bỏ, khoảng 7 giờ sáng 30-12, Dương Văn Khánh đã điều khiển xe mô tô mang theo dao đến nhà mẹ vợ và chém vợ tử vong.

Sau khi gây án, Khánh tiếp tục đến nhà chị Đ.T.N. (sinh năm 2001, chị dâu của chị N.A.; trú tại tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn).

Thời điểm này, chị Đ.T.N. và con trai là cháu Đ.X.M. (sinh năm 2023) đang ngủ trong phòng. Lúc này Khánh lao vào dùng dao chém gây thương tích nặng cho hai mẹ con.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy đến thì Khánh bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị N. và con trai được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu M. không qua khỏi.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

DUY CƯỜNG

