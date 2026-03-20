Anh cắt giảm 14% viện trợ khí hậu cho các nước đang phát triển

Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 14% nguồn viện trợ khí hậu dành cho các nước đang phát triển, đưa mức hỗ trợ xuống còn khoảng 2 tỷ bảng mỗi năm.

Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong giới chính trị và các tổ chức quốc tế.

Trại Mugunga dành cho người dân tị nạn ở Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: Handicap International

Tờ Guardian dẫn nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết, theo kế hoạch mới, ngân sách viện trợ tổng thể của Anh sẽ được duy trì ở mức 0,3% tổng thu nhập quốc dân (GNI), giảm so với mức 0,5% trước đây. Các chương trình về y tế, giáo dục và hỗ trợ nhân đạo đều bị thu hẹp để nhường nguồn lực cho các ưu tiên khác, trong đó có quốc phòng và ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Chính phủ Anh cho biết tổng chi cho khí hậu trong 3 năm tới dự kiến vào khoảng 6 tỷ bảng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định con số thực tế có thể thấp hơn, đặc biệt khi so với giai đoạn trước, khi Anh đã chi 11,6 tỷ bảng trong 5 năm (tương đương khoảng 2,3 tỷ bảng mỗi năm). Đáng chú ý, khoản ngân sách riêng trị giá 3 tỷ bảng dành cho các dự án bảo vệ thiên nhiên và rừng cũng đã bị hủy bỏ.

Các khu nhà tạm do Anh cung cấp cho người Yazidi bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) buộc phải rời bỏ nhà cửa ở miền bắc Iraq. Ảnh: Eddie Gerald/Alamy

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nhấn mạnh việc “tái định hướng” chi tiêu nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất trong bối cảnh nguồn lực hạn chế. Tuy vậy, nhiều nghị sĩ, chuyên gia và các tổ chức môi trường bày tỏ quan ngại về hệ lụy của quyết định này.

Một số ý kiến cho rằng việc cắt giảm viện trợ có thể làm suy giảm vai trò và ảnh hưởng quốc tế của Anh, đồng thời khiến các quốc gia nghèo gặp khó khăn hơn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố hệ thống y tế.

KHÁNH HƯNG